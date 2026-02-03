台美經濟夥伴關係再升級 賴清德揭未來合作三大戰略方向

總統賴清德今（3）日主持「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」記者會，指出第六屆EPPD日前在美國華府舉行，這也是自2020年首屆召開以來，雙方首次以實體會面進行會議，顯示台美經濟戰略夥伴關係更加深化與緊密。未來雙方合作將聚焦三大戰略方向，包括強化經濟安全、打造創新經濟以及發展繁榮未來。

近年台美在各領域持續深化合作，尤其「台美21世紀貿易倡議」已奠定雙邊經貿法制基礎。面對美國關稅政策變化與全球市場震盪，雙方歷經9個月，終於在今年1月完成對等關稅談判，不僅調降關稅，更確保台灣企業在國際競爭中，站在平等的立足點上。

賴清德指出，本屆EPPD會議涵蓋供應鏈安全、關鍵礦物、第三國合作及雙邊合作等面向，並歸納出未來雙方合作的三大戰略主軸：

（一）強化經濟安全

台美雙方簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，未來也將成立工作小組，打造更具韌性的供應鏈。

（二）打造創新經濟

結合台灣世界級的製造實力與美國連結全球市場的優勢，推動供應鏈安全、無人機系統認證與投資環境優化。

（三）發展繁榮未來

這次EPPD的合作領域橫跨AI供應鏈安全、關鍵礦物與第三國合作，展現多元面向。賴清德強調，台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度合作，也正是「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

近年來台灣不僅深化與美國的經貿合作，也同步拓展與日本、英國、東南亞等國的夥伴關係，透過投資、數位貿易與能源協議，提升產業競爭力與全球布局。賴清德強調，未來執政團隊會持續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為目標，讓台灣產業能夠更進一步走向全世界。

最後，賴清德也藉這個機會，再次感謝第一線談判團隊不眠不休的努力與付出。經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，期盼後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，共同守護得來不易的談判成果。