台美經濟對話月底登場 聚焦三大關鍵議題
新一輪台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）將於元月底登場，在台美對等關稅談判底定後，外界關注此次官方交流，可能聚焦供應鏈合作、雙向投資、是否觸及矽和平宣言等三大關鍵議題。
這是美國總統川普上任後第一次舉行EPPD，同時可能是台美關稅底定後雙方首次大型交流。據了解，這次EPPD時間落在元月底，約在26日、27日左右，目前規劃由經濟部長龔明鑫率隊。在此之前，台灣能否與美國完成簽署貿易協議，亦受到關注。
外交部表示，EPPD是台美雙邊討論經貿與科技合作的重要機制，將持續與相關部會協作，促進台美雙邊經濟科技合作夥伴關係。
台美關稅談判獲致共識，其中就包含供應鏈合作、台美雙向投資。據經濟部最新統計，台灣截至2025年12月，歷年累計對美投資526億美元，占台灣對外投資18.3％，位居第二，2025年主要投資業別包含製造業、批發及零售業、資訊通訊傳播業等。
美國對台投資方面，截至2025年12月，歷年累計283億美元，占僑外投資11.8％，位居第三，2025年主要投資類別包含批發及零售業、資訊通訊傳播業、專業、科學及技術服務業等。
據財政部統計，2025年美是台灣第一大貿易夥伴、第一大出口市場及第四大進口來源國（次於中國大陸、南韓、日本），雙方經貿往來密切，在台美達成供應鏈合作共識後，未來盟友關係料將更為密切。
另外，外界關注矽和平宣言，台灣身為重要供應鏈，預料也將扮演要角，不過是否會在這次經濟夥伴對話中觸及相關議題，或是分開討論，仍待觀察。
台美針對對等關稅已完成談判，至於雙方間涉及「關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、保障勞動權益及環境保護、擴大採購」等重要內容的台美貿易協議，因仍在檢視相關法律，台灣將另擇期與美國貿易代表署簽署文件。
