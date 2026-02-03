台美經濟對話簽「矽盛世宣言」 加速打造非紅供應鏈

總統賴清德於3日上午率副總統蕭美琴、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫等人，舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，並由賴清德親自說明對話成果，以及台美未來合作方向。

賴清德表示，本次EPPD聚焦供應鏈安全、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊合作等4大支柱，未來台美將加速建構具備韌性的非紅供應鏈，並針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙等推進實質性的計劃；台灣將加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法治環境，深化與美國的產業對接。

此外本次EPPD會議期間，台美雙方也簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，林佳龍指出，此次聯合聲明凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，未來台灣將與國際夥伴共同建立、打造更繁榮的經濟安全秩序。龔明鑫則提及，後續台美雙方也將就重要合作議題成立工作小組。

林佳龍進一步解釋，EPPD台美於於2020年、即川普（Donald Trump）第一任美國總統任內建構的經濟外交對話平台，並逐漸發展為台美在經濟、外交與科技合作方面最重要的高層對話機制。

賴清德指出，除台美EPPD外，近期台灣也與日本、英國等國分別簽署數位貿易協定與貿易夥伴倡議，也與許多南亞國家更新投資協定。賴清德強調，台灣正走在正確的經濟路線上、大步走向世界，要讓台灣成為日不落國，「不管太陽在什麼時候、什麼地方升起，都可以照到台灣的企業」。

對於國民黨近日率團前往中國舉行國共論壇，賴清德回應，此次記者會並不是要與該論壇互別苗頭，「但剛好可以讓國人選擇要繼續攜手美國、日本、歐洲等盟國走向世界，還是要再度鎖進中國、推動2次西進。」