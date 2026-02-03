台美經濟對話 總統賴清德親揭三大戰略

總統賴清德。(總統府提供)

總統賴清德今(3)日親自主持「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」成果記者會，宣布上週於華府舉行的第六屆對話取得重大突破。





賴總統指出，本屆會議是美國總統川普第二任期內首度召開，更是自2020年以來雙方主談人首度進行實體對談，深具戰略意義。會中揭示了「強化經濟安全」、「打造創新經濟」及「發展繁榮未來」三大戰略方向，並簽署《矽盛世宣言》，展現台美共同建構具韌性「非紅供應鏈」的決心。





首度實體對接 四大支柱穩固合作鏈

本屆EPPD會議在強烈冬季風暴襲擊華府的艱難環境下圓滿落幕。賴總統強調，對話主要聚焦於供應鏈安全戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊合作四大支柱。在經濟安全方面，雙方正式簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，未來將成立工作小組，針對AI、半導體等高科技產業，加速打造更可信且具競爭力的供應鏈網絡，應對地緣政治的變動。





互補共榮 盼立院支持對等關稅成果





賴總統表示，台灣擁有世界級製造實力，與美國無可取代的創新生態系形成「最強戰略互補」。會議議題廣及AI供應鏈、數位基礎建設、無人機系統認證等多項領域，顯示台美合作已從單一產業走向全方位鏈結。





此外，針對上個月完成的「台美對等關稅談判」，賴總統特別呼籲立法院跨越黨派藩籬，依法審查這份得來不易的成果，確保台灣企業在國際經貿中享有平等的立足點，讓台灣經濟持續升級轉型。