台美經濟對話2協議7共識 推動低軌衛星與無人機合作

第六屆台美經濟繁榮夥伴對話，會中並簽定「矽盛世宣言」（Pax Silica Declaration），以及美台經濟安全合作這兩項重要的聯合聲明。（圖片來源／AIT臉書）

台美在敲定關稅談判後，美國在台協會（AIT）台北辦事處今（28）日表示，美國國務院主管經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg），已於27日召開第六屆台美經濟繁榮夥伴對話，會中並簽定「矽盛世宣言」（Pax Silica Declaration），以及美台經濟安全合作這兩項重要的聯合聲明。

第六屆美台經濟繁榮夥伴對話的重點，包括在供應鏈安全方面的戰略同步，例如確保AI技術堆疊的供應鏈安全、支持可信賴的數位基礎建設、合作推動無人機系統零組件認證，以及在關鍵礦物領域的合作。 至於討論則聚焦於經濟脅迫的因應、推動在第三國的合作，以及解決稅務相關障礙以促進美台之間的投資。

這次會議雙方均認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，並於會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，強調台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色。

國務院次卿海柏格見證，確保AI供應鏈安全

美國是自去年12月起，陸續和日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國的代表共同簽署「矽盛世宣言」，正式啟動「矽和平」倡議，以確保AI所需礦物的供應鏈安全。

AIT指出，海柏格次卿率美國政府跨部會代表，與台灣經濟部長龔明鑫、外交部政務次長陳明祺、數位發展部政務次長侯宜秀、教育部政務次長劉國偉、駐美代表俞大㵢及其他台灣代表進行會談。

第六屆美台經濟繁榮夥伴對話達成7項共識，並聚焦確保AI技術堆疊的供應鏈安全、合作推動無人機系統零組件認證等議題。（圖片來源／AIT臉書）

海柏格在會中並與龔明鑫共同見證雙方簽署聯合聲明，表明對共同繁榮、科技進步、供應鏈韌性等原則的支持。

AIT強調，台灣是美國在上述面向及其他重要經濟倡議上的關鍵夥伴，其先進製造產業在推動人工智慧革命方面至關重要。

支持數位信賴建設，合推無人機零組件認證

AIT並表示，此次對話提供了絕佳機會，供美台兩經濟體深化經濟合作並強化本已強健的經濟夥伴關係，雙方均對此表示歡迎。

美台經濟繁榮夥伴對話為美國總統川普（Donald Trump）第一任期內創立的雙邊經濟對話機制，並於2024年完成「經濟繁榮夥伴對話合作備忘錄」續約，同意再延長5年。今天這場會議是續約後首次召開。

台美經濟繁榮夥伴對話7大共識 一、確保AI供應鏈的安全：雙方同意促進台美企業在AI科技及先進機器人的夥伴關係，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的應用，以及研議在第三國合作推動可信賴AI系統。 二、數位基礎建設：雙方支持透過探索低軌衛星合作，海底電纜安全、強化資通訊基礎建設，以及促進雙方在產業開放網路、次世代通訊（如6G）技術等供應鏈合作，提升台灣數位基礎建設的韌性。 三、關鍵礦物供應鏈：雙方同意強化在關鍵礦物採礦、提煉、探索礦源等領域之合作，並促進電子廢棄物回收等技術交流，以協力提升供應鏈韌性。 四、無人機供應鏈：雙方同意硏議透過無人機認證促進市場進入及商業發展，並共同打造台美無人機合作的非紅供應鏈。我工業技術研究院於會前與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，將有助推動我國無人機產業導入國際認證機制，促進美台無人機合作。 五、高科技人才培育：台美雙方將續透過EPPD等平台加強協調，共同推進AI人才技術發展和培育工作，並就AI Academy合作架構交換意見。 六、台美在第三國合作：除在我友邦的合作，雙方同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫。美國將持續提升台灣應對經濟脅迫之整備程度，並支持其具潛在經濟脅迫脆弱性之夥伴。 七、雙邊經濟合作：雙方同意在投資審查、儘速解決雙重課稅問題等議題持續強化合作。

