台美經濟繁榮夥伴對話成果豐碩 總統揭示台美合作三大戰略方向

賴清德總統今天(3日)召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，總統表示，這次對話聚焦供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊合作四大支柱，並揭示台、美未來在強化「經濟安全」、打造「創新經濟」與發展「繁榮未來」等三大戰略方向。總統也呼籲立法院跨越黨派的藩籬、跳脫政黨間的窠臼，秉持專業審議關稅協議，守護這份得來不易的談判成果。

第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)日前圓滿落幕，賴清德總統3日率外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫等人共同召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，說明台美合作進展與後續推動方向。

總統表示，第六屆台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對台美關係具有重大意義，彰顯台美經濟戰略夥伴關係更加深化緊密，他要感謝外交及經濟相關部會首長及談判團隊不眠不休的努力，達成豐碩的成果。

總統也表示，府院執政團隊及第一線談判團隊經過9個月的努力，已在上個月完成台美對等關稅談判，並取得讓國人滿意、讓世界欽羨的成果；但關稅談判只是台美合作的一部分，透過這次「經濟繁榮夥伴對話(EPPD)」，聚焦供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作以及雙邊合作四大支柱，可持續加深台、美未來合作的三大戰略方向。

總統說明這三大戰略方向，首先是強化「經濟安全」。他指出，面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業已加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」，在此關鍵時刻，台、美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」具有關鍵意義。總統說：『(原音)這屆EPPD會議，台灣與美國簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台、美攜手強化經濟安全的共同承諾。未來雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。』

第二是打造「創新經濟」。總統說，台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，台、美可形成最具戰略互補的夥伴，未來將共同打造「創新經濟」。他指出，台灣將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙推進實質性計畫，進一步確保台美夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度。

第三則是發展「繁榮未來」。總統指出，這屆EPPD會議議題是歷屆以來最為多元、全面的一次，台、美正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。同時，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」如同台美合作的雙腳，彼此缺一不可，因此台灣將加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境，未來執政團隊也會繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步立足台灣、布局全球、行銷全世界。

總統最後強調，經貿談判的成果攸關國家經濟繁榮與人民福祉，他期盼後續立法院審議台美關稅協議時，能夠秉持專業依法審查，跨越黨派的藩籬、跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。 (編輯：柳向華)