台美經濟繁榮夥伴對話會議 達7共識

經濟部長龔明鑫與美國國務院負責經濟成長、能源及環境事務次卿Jacob Helberg，於美東時間一月廿七日完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，係自二○二○年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體會面對談。台美雙方均認為本屆對話成果豐碩，期盼持續透過該機制深化各領域合作，共同促進供應鏈安全及經濟持續繁榮發展。

本次會議雙方均認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，並在會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security），彰顯台灣在全球AI供應鏈的重要性。

雙方在本屆EPPD會議針對促進AI供應鏈發展、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作及雙邊經濟合作等七個領域深入討論，並探索持續深化台美關係的作。

本屆會議討論成果極?豐碩，雙方將就重要合作議題成立工作小組，以持續對話並擴大合作成果：一、確保AI供應鏈的安全。二、數位基礎建設。三、關鍵礦物供應鏈性。四、無人機供應鏈。五、高科技人才培育。六、台美在第三國合作。七、雙邊經濟合作。

此次會議是川普總統就任後雙方首度舉行EPPD對話，雙方均對此次會議的舉行表示歡迎，認為這是深化經濟合作並強化兩國經濟體間穩健夥伴關係的重要契機。本屆會議雙方均邀集各部會官員共同與會，尤其在華府天候不佳，聯邦政府宣布停班停課下，美方相關部會官員仍踴躍出席，彰顯雙方對本次會議的重視。展望台美雙邊經濟合作將持續深化，共創台美產業經貿雙贏。