台美經濟繁榮夥伴對話落幕 賴清德明親上火線說明合作進展
第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）已於1月27日落幕。總統賴清德明（2/3）將親上火線說明，台美合作進展與後續推動方向。
府方人士指出，賴清德上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。
府方人士表示，政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。
第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」已於1月27日落幕，數位發展部政務次長侯宜秀上週赴美國華府出席，並拜會美國相關單位，與美方高階官員就AI治理、通訊韌性及數位產業發展等多項領域達成深化合作共識。
明天由賴清德親自舉行記者會對外說明，出席者也包括總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉。
更多太報報導
赴日旅遊遇狼！台灣女高中生在「那霸國際通」遭摸臀 沖繩男涉案
開箱豪宅惹議！謝典霖年輕曾砸50萬美金買球員卡 超跩原因曝光
一輩子忘不了！小S顫抖報喪「熙媛走了」 阿雅曝：她上一秒聊天「下一秒痛哭」
其他人也在看
藍白通過3法 府院傳將不副署！民進黨團今表態
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團書記長陳培瑜今(2/2)表示，針對立院上周通過的3項法案，行政院不副署的態度，民進黨立院黨團目前是支持的，...
台南若變天會重演高雄罷免戲碼？郭正亮：很難
2026年台南市長選戰提前開打，民進黨經歷「妃憲大戰」後提名立委陳亭妃應戰，將與國民黨立委謝龍介對決。前立委郭正亮在節目中分析，若謝龍介當選台南市長，民進黨即使在1年後發動罷免，也很難成功過關。
藍白卡總預算、擋國防還自肥 賴清德籲全民評理「再請託韓國瑜」
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導立法院第11屆第5會期今、明兩天辦理立委報到程序。由於甫結束的上個會期，藍白占多數的國會依舊挾人數優勢，封殺115年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》；其中總預算案更是連付委審查程序都未能完成，創下憲政史上首例。另一方面，在野兩黨還硬闖《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大爭議法案。對此，總統賴清德今（2）日再度呼籲全民評評理，並請託立法院長韓國瑜，讓總預算及國防相關案儘速審議通過。
「心中沒有人民的是執政黨！」葉元之揭總預算僵局驚人內幕
中央政府總預算審議持續僵局，綠委在議場舉牌抗議「我要審總預算」，國民黨立委葉元之反擊，直指問題核心在於賴清德總統送交的是「違法預算」，未依三讀通過法律編列，若在野黨審查就是「等同共犯」。他更爆料，民進黨昨日阻擋新興預算動支提案，證明「根本不想預算過」，真正心中沒有人民的是執政黨。
爭取民進黨議員提名! 高揚凱怒轟老東家 向鄭麗文下戰帖
生活中心／綜合報導曾具國民黨背景的高揚凱，近日正式宣布轉投民進黨，並積極爭取黨內議員提名資格，現在更將炮口對準老東家，下手毫不手軟，今天更前往國民黨黨部向國民黨主席鄭麗文宣戰。台北市議員擬參選人（民） 高揚凱：「身為臺灣的小孩，我高揚凱今天要在這一邊，正式公開宣戰鄭麗文，請妳出來接受公開辯論，不要躲在中共的羽翼之下。」向國民黨主席鄭麗文公開宣戰，曾是國民黨背景的高揚凱，已經投靠綠營，積極爭取北市大安文山議員初選資格，炮口對準老東家，絲毫不手軟。台北市議員擬參選人（民） 高揚凱：「我不知道，在我身後這一棟建築物，究竟是國民黨黨部，還是中共統戰部，鄭麗文有四不一沒有，她不要臺灣，不要中華民國，不要軍購，也不要臺美雙方關係，但是沒有臺灣的繁榮。」高揚凱怒轟鄭麗文為了配合中國統戰不擇手段，這邊炮火猛烈，黨內對手，同樣角逐大安文山的劉品妡，則是走溫馨路線。台北市議員擬參選人（民） 劉品妡。（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（民） 劉品妡：「邱老師是1996年投入參與志工行列，那我自己就是1996年出生，剛好是30周年。」出席謝長廷志工交流聚會，現任行政院副秘書長阮昭雄和前老闆國安會副祕趙怡翔全都現身。行政院副秘書長 阮昭雄：「我們希望未來服務精神的傳承，在劉品妡身上繼續被看見，我們幫她加油。」大安文山區競爭激烈。（圖／民視新聞）找來黨內謝系老將力挺，畢竟光在大安文山選區，除了現任議員簡舒培、王閔生要拚連任，新人除了劉品妡外、捲土重來的陳聖文、由藍轉綠的高揚凱以及財經專家徐嶔煌，成為六搶四局面。台北市議員（民） 王閔生：「我們現任議員也要，更為謹慎小心的來應對，我們也要勤走基層，用過去成績爭取選民的支持。」面對新人來勢洶洶，現任議員謹慎應對，最快三月初議員選戰名單就會揭曉。原文出處：高揚凱向鄭麗文下戰帖！ 怒轟為統戰不擇手段 更多民視新聞報導藍營新北市長人選難產ING！他曝「這人」民調超高掌握提名主導權比前年還扯！藍白新三大自肥惡法橫空出世 吳思瑤怒嗆：府院黨全面反制賴清德信任度驟升！增4.3百分點達46.9% 「黃金交叉」上揚趨勢再現
民調大贏黃國昌13.5% 蘇巧慧曝關鍵
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(2/1)表示，自己這段時間以來，都持續一步一腳印在前進，未來也會空戰巷戰齊發，跟綠...
李貞秀陷國籍爭議！綠批「表格下載僅30秒」 陳智菡曝：已申請放棄
民眾黨六位新科立委明（3）天將正式宣誓就職，但內政部稱尚未收到中配李貞秀喪失中國國籍的相關文件，應由立法院依法解職，更有官員放話，如果李貞秀不處理國籍問題，行政部門將採取「不配合」手段，甚至拒絕她的索
藍營智庫今赴北京！台灣國怒批「政治背叛」 去了就別再回來
即時中心／蔡欣庭、林耿郁報導稍早國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，從桃園機場搭機飛往北京，準備出席國共智庫論壇；不滿的獨派團體，一早就到機場「送行」。台灣國痛批國民黨，此行根本就是「赤裸裸的政治背叛」，去了就別再回來！
綠議員選將殺到門口下戰書 國民黨諷走上政治歪路
[Newtalk新聞] 民進黨台北市第六選區議員擬參選人高揚凱今（2日）上午前往國民黨中央黨部，向國民黨主席鄭麗文下「挑戰書」，揚言要鄭麗文接受公開辯論。國民黨則回應，高揚凱選擇以簡化標籤、情緒動員的方式，將嚴肅且攸關全民利益的兩岸與國安議題，操作成非黑即白的政治表演；國民黨誠懇期盼，高揚凱能喚醒其過去關心公共事務的鴻鵠之志，切勿在追逐功名與聲量的過程中，遺忘讀書人應有的學養與自省。 高揚凱稱，鄭麗文有四不一沒有，也就是不要台灣、不要中華民國、不要軍購、也不要台美雙方關係，但是沒有台灣的繁榮。他身為台灣的一分子，有義務與責任站出來阻止國民黨中央急速統促化與舔共，現在國民黨黨中央的領導下，已經完全變成統促黨的樣子。 國民黨則回應，高揚凱今日於國民黨中央黨部前高舉所謂挑戰書，以情緒性標語指控國民黨，中國國民黨嚴正指出，此類操作不僅毫無事實基礎，更是完整複製民進黨長年慣用的抹紅、扣帽子選舉手法，對台灣民主深化與公共理性討論毫無助益。 國民黨表示，諷刺的是，高揚凱過去曾公開批評，台灣被空轉的時光一去不返，既得利益者把持政權，透過監控媒體、操作網軍攻擊反對者，其所作所為，與其曾反對的「黑箱政治」
蕭旭岑口出狂言！稱「兩岸是親人不應該切割」 沈伯洋回擊了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，今（2）日搭機前往北京參加以智庫交流為由的國共論壇，行前受訪更喊出「兩岸是親人不應該切割」，消息一出受到各界關注。對此，民進黨立委沈伯洋受訪時也做出回應。
川普擺戰艦逼上談判桌！伊朗稱架構有進展
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）為逼伊朗重回核計畫談判桌，向德黑蘭發出警告。伊朗最高國家安全會議秘書表示伊朗與美國之間的談判架構正取得進展；不過，伊朗軍方高層同時也向華...
內幕／民眾黨6立委新上任！委員會分配大亂 黨內憂戰力減弱
民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，6名候任立委將於2月3日正式宣示就職，卻因陳昭姿破例留任、劉書彬連環爆出爭議，導致黨團委員會分配臨時大洗牌，打亂原有步調。有白營人士坦言，新上任立委多半缺乏從政經驗，屆時恐怕還沒站穩腳步，就得倉促上陣，引發黨內憂心未來戰力恐打折扣。
曝李貞秀已申請放棄中國籍 陳智菡批「霸凌」：逼迫做不到的事
民眾黨新任6名立委將就職，中配李貞秀的國籍問題引發議論。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2日）透露，李貞秀已按照台灣規範，至中國申請放棄國籍，不過，如陸委會主委邱垂正所說「沒有人能夠做到完全註銷中國國籍」，因此現在等於在逼迫李貞秀做沒辦法做到的事。
新北市長戰局多變 吳子嘉：藍軍沒有侯友宜輔選一定會輸
根據《美麗島電子報》日前公布新北市長選戰最新民調顯示，在三腳督態勢下，國民黨台北市副市長李四川以34.2%支持度領先，民進黨立委蘇巧慧獲得32.7%，民眾黨主席黃國昌則為15.4%。對此，媒體人吳子嘉分析，李四川與蘇巧慧僅相差1.5個百分點，若無新北市長侯友宜輔選，李四川不可能當選。
「國共論壇」與王滬寧見面？ 蕭旭岑：客隨主便｜#鏡新聞
國民黨副主席蕭旭岑今天(2/2)一早，和智庫副董事長李鴻源率團到中國，要參加時隔9年，再度舉辦的「國共論壇」，一行人除了有望與中國國台辦主任宋濤會面外，外界也關注會不會與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧見面，蕭旭岑說客隨主便，並強調兩岸是親人，這也引來獨派團體不滿，在現場大聲抗議。
請託韓國瑜速審總預算 賴清德再轟藍白「強推爭議法案」：希望全國民眾評評理
立法院第11屆第5會期今（2）日正式展開，賴清德上午出席「春節前慰勉臺北郵局快捷郵件投遞同仁」活動時，針對上會期中央政府總預算及1.25兆元國防特別條例在立法院遭封殺一事，公開表達不滿，賴清德批評，在野黨掌握多數席次，卻未對攸關國家安全與民生的預算進行審查，反而全力推動多項爭議性法案，呼籲全國民眾「評評理」。賴清德受訪表示，在立法院當家的國民黨與民眾黨，於預......
高虹安拚連任！強調現階段尚未討論任何選舉規劃 將市政工作做好最重要
新竹市長高虹安在歷經助理費案一審判決與大罷免風波後，針對年底市長選戰布局首度鬆口。高虹安在接受《中時》專訪時表示，回歸黨籍目前並非最急迫的事項，若無意外，年底將維持「無黨籍」身分爭取連任。不過，高虹安隨後發出聲明指出，內容純屬過度解讀，現階段尚未討論任何選舉規劃，強調將市政工作做好最重要。
新竹縣長者福利再加碼 補助活動假牙重建口腔功能
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府衛生局於115年推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，協
藍新北市長人選尚未協調 黃志雄.侯友宜活動巧妙錯開
新北市 / 綜合報導 國民黨新北市長人選遲遲沒定案，市黨部原本計畫要在1月底前，找來台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然進行協調會。黨部主委黃志雄還希望新北市長侯友宜親自來協調，但1月最後一天，雙方仍然沒有會面。今天早上黃志雄及侯友宜出席活動還一前一後到場，侯友宜面對被問到協調會相關問題也揮揮手沒多談。而對於早上先離場，黃志雄表示因為今天是中常委選舉，自己有監票工作，所以簡單致意後就離開。台上的立委洪孟楷話還在講，新北市黨部主委黃志雄簡單致意後轉身離場，而就在他前腳剛走，新北市長侯友宜6分鐘之後就抵達，一前一後兩人沒有同場，但眼前還得「共同面對」這個問題。記者VS.新北市長侯友宜說：「市長會出席「李劉會」嗎。」微笑回句謝謝繼續往前走，因為目前國民黨2026新北市長人選遲遲喬不攏，原本黨部規劃1月底進行協調，協調不成將進行初選，但預計在2月中拍板人選，黨部除了希望安排李四川劉和然兩位本人或代理人外，也說侯友宜勢必在協調中將扮演重要角色，但目前還在溝通協調中。國民黨新北市黨部主委黃志雄說：「因為我們今天是中常委選舉嘛，所以我主要就去致個意打個招呼我就先離開了，那所以很多的工作一定要請市長，出面來幫忙溝通，幫忙協調。」新北市議員(國)呂家愷說：「我們看到民進黨從去年開始，可以常常看到有母雞跟小雞同台造勢的畫面，這看在我們藍營心裡面，當然心裡多少有些癢癢的。」即便還沒拍板，但目前藍營呼聲最高的就是李四川，再加上輝達成功落腳北士科，他也被視為關鍵角色，但如今是否也成了雙面刃？輝達執行長黃仁勳29日來台，原本傳出北市府已經安排多項方案，希望讓蔣萬安或李四川，能夠跟黃仁勳碰面，但到今(31)日下午都遲遲沒有消息。台北市議員(國)曾獻瑩說：「台北市政府一直也在努力，希望能夠跟黃仁勳有一個簽約的儀式，有當然是最好，不過黃仁勳的行程實在排不出來，我想也沒關係，希望輝達這樣的一個事情，不至於延誤他(李四川)參選的期程。」而李四川今日發文，寫下我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市，頗耐人尋味，相較於藍營充滿變數...。熱情向攤商問候，要選新北市長的立委蘇巧慧，母雞帶小雞懇請支持，蘇巧慧每周末都跑市場，目標要在過年前，將新北29個行政區通通走一遍，新北市長選戰，藍綠目標一致但步調不一。 原始連結
民眾黨邀新任不分區立委開會 李貞秀疑似走「後門」躲避媒體
政治中心／綜合報導立法院民眾黨團遞補的6位不分區立委，3日將宣誓就職，包括將成為我國首位"中配立委"的李貞秀，她昨天(2/1)被問到是否已經放棄中國國籍，只說"依法合憲"。不過依照國籍法規定，她得在就職前提出"放棄原國籍的申請"，就職一年內完成放棄並取得證明，但她至今不僅未提出證明，今天到黨部開會時，疑似走後門躲避媒體。媒體一早，就在民眾黨黨部守候，因為即將遞補的六位不分區立委要來開會，但等啊等，就是沒等到主角李貞秀現身。沒等到主角，反倒黃國昌突然現身但沒任何回應，最後由民眾黨團主任陳智菡，來為李貞秀背書，表示中選會給李貞秀的當選證明，已經送達。綠營大酸李貞秀，上網30秒問題就能解決，並質疑，李貞秀進入立法院，進入內政委員會，此敏感程度不亞於國防。（圖／民視新聞）民眾黨團主任陳智菡：「她其實已經按照了台灣的規範，到中國這邊去申請放棄國籍，兩岸的架構之下，是沒有人能夠做到這件事情的。」李貞秀二月三號將走馬上任，成為我國史上第一位中配立委，但她至今還沒出具申請放棄中國國籍證明，內政部先前聲明就明確指出，1/28以函請立法院秘書長，辦理立委就職時，應依國籍法第20條規定辦理，立委就職前得放棄外國籍，並且在就職日一年內完成喪失外國籍並取得證明，若不符合規定，立院依予以免職。知情官員也坦言，內政部若認定就職無效，李貞秀在各部會調閱資料時，行政機關就無法提供，甚至在立院質詢行政院長卓榮泰，跟各部會首長，他們也可以不用回答。民眾黨團主任陳智菡：「我覺得是一種羞辱，請這個行政單位提供（資料），這是憲法所賦予給他們的權力。」首位中配即將上任立委，凸顯我國的法律漏洞，彌補刻不容緩。（圖／民視新聞）立委（民）吳思瑤：「為什麼不上網花30秒，就可以下載，退出中華人民共和國國籍申請表。」吳思瑤大酸，上網30秒問題就能解決，並質疑，李貞秀進入立法院，將接棒麥玉珍進入內政委員會，攸關國安的國籍法、選罷法，還有內政相關機密，基層的民防體系也都涵蓋其中，敏感程度不亞於國防。立委（民）陳培瑜：「應該要去問麥玉珍，當時麥玉珍是怎麼放棄，原來的國籍，我再一次說就是民眾黨雙標，不是只有質詢不要回答，不是只有索資不要給，協助中國在台灣的操作，我認為都是不洽當的。」首位中配即將上任立委，凸顯我國的法律漏洞，彌補刻不容緩。原文出處：民眾黨邀新任不分區立委開會 李貞秀疑似走「後門」躲避媒體 更多民視新聞報導「橘子」內幕曝光？陳佩琪突自爆「寫好長文」：很精彩囉藍營新北市長人選難產ING！他曝「這人」民調超高掌握提名主導權比前年還扯！藍白新三大自肥惡法橫空出世 吳思瑤怒嗆：府院黨全面反制