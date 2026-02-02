台美經濟繁榮夥伴對話落幕 賴清德明親開記者會說明

賴清德總統。（總統府提供／王千豪台北傳真）

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，賴清德總統明（3）天上午將親自舉行記者會說明。府方人士指出，賴總統上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，並強調政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。

總統府訂於115年2月3日上午9時30分至10時10分在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席者包括賴總統、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉。活動將同步於總統與總統府 YouTube頻道及總統府發言人 Facebook直播，對外說明台美合作進展與後續推動方向。

廣告 廣告

府方人士指出，賴總統上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。

府方人士強調，政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。

【看原文連結】