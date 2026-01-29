台美經濟繁榮夥伴對話達成7共識 卓榮泰：彰顯台灣在AI民主供應鏈重要性 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

行政院長卓榮泰今（29）日於行政院會表示，第6屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），日前簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯我國在AI民主供應鏈的重要性。此次會談就人工智慧供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應鏈、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作及雙邊經濟合作等7大項重大議題，均達成重要決議，期盼持續透過該機制，深化各領域合作，增進人民福祉與經濟繁榮。

廣告 廣告

卓榮泰表示，行政院經濟外交工作小組在台美經貿專案小組架構下，持續推動台美雙方經濟貿易會談。第6屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），日前以實體方式，在美國華府正式舉行，我方由經濟部長龔明鑫擔任主談人，美方國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）為主談人。我國與會代表包括外交部次長陳明祺、數發部次長侯宜秀、教育部次長劉國偉，以及工研院長張培仁、國科會等多位官員、專家共同參與。

卓榮泰並感謝外交部長林佳龍居中安排與協調，這是台美經貿專辦小組成功與美方的重要對談，尤其在此次面談中，簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，相當具代表性，彰顯我國在AI民主供應鏈的重要性，未來雙方相關工作小組也會持續溝通、加強互動。

卓榮泰指出，此次會談就人工智慧供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應鏈、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作及雙邊經濟合作等7大項重大議題，均達成具體結論與重要決議。台美經濟繁榮夥伴對話從2020年開始，此次是第6輪會談，雙方均認為本屆會談成果豐碩，期盼持續透過該機制，深化各領域合作，增進人民福祉與經濟繁榮。

「此次會議再次確認，我國與美方是民主供應鏈的戰略夥伴關係。」卓榮泰強調，美方代表也表示，這是建構未來可信賴的科技架構；未來在會談基礎下，各部會在業管業務範圍充分合作，推動各項工作，期待將對談結論發揮最大成效，促進雙方更深一層的經濟、貿易夥伴關係與合作。

照片來源：行政院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

2026台北燈節攜手「泡泡瑪特」迎全球旅客 蔣萬安笑稱大寶幫惡補角色

移工銀行帳戶涉詐逐年倍增 蘇俊賓示警：人頭帳戶佔9成

【文章轉載請註明出處】