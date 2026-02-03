台美經濟繁榮夥伴對話 三大戰略方向

第六屆臺美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」會議，上週甫在美國華府舉行，賴清德總統昨（三）日上午特別召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，向國人說明臺美此次對話議程聚焦於供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊合作四大支柱，未來雙方合作將朝強化「經濟安全」、打造「創新經濟」及發展「繁榮未來」等三大戰略方向前進。賴總統致詞主要內容如下：第六屆臺美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」會議上週的會議是川普總統第二任期第一次召開EPPD會議，並且是二○二○年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對臺美關係來說具有重大的意義。這幾年來，臺灣和美國持續在各領域強化合作交流，特別是雙方推動的「台美廿一世紀貿易倡議」，是從一九七九年以來，臺美結構最完整的貿易協定，首批協定已經在前年生效，奠定了臺美經貿法制基礎。總統特別呼籲在野黨能讓臺美關稅協議順利通過。

去年四月，美國宣布新的關稅政策後，府院執政團隊、第一線談判成員就「全程掌握」、「全員投入」、「全盤兼顧」、「全力以赴」來因應變局。經過九個月來的努力，完成臺美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界稱羨的成果。這樣的成果，不僅僅只是關稅數字的調降，更確保了臺灣企業在國際經貿的競爭中，得以和世界主要競爭對手，站在平等的立足點上。透過這次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。從這些議程，我們可以進一步歸納出臺美未來合作的三大戰略方向：第一，強化「經濟安全」：面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」。

在這樣的關鍵時刻，這屆EPPD會議，臺灣與美國簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現臺美攜手強化經濟安全的共同承諾。第二，打造「創新經濟」：臺灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，臺灣與美國正好能形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。第三，發展「繁榮未來」：這屆EPPD會議，議題涵蓋AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次。經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，我期盼後續立法院審議臺美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。再過不久，就是農曆新年，我要向大家拜個早年。新的一年，讓我們團結在一起，持續壯大臺灣，讓臺灣與世界，並肩走在繁榮興盛的道路上。謝謝大家。