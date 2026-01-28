台美經濟繁榮夥伴對話 外交部：深化緊密夥伴關係

第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)在華府舉行，外交部今天(28日)表示，本次會議認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯台灣在AI供應鏈的重要性，雙方也期盼持續透過此機制深化各領域合作，共同增進人民福祉與經濟繁榮。



台美「經濟繁榮夥伴對話」高層會議由經濟部長龔明鑫、美國國務院經濟事務次卿海柏格(Jacob Helberg)主談，我方與會官員包括外交部次長陳明祺、數發部次長侯宜秀、教育部次長劉國偉等資深官員與專家；同日並召開工作階層會議，就推動各項合作進一步交流。

外交部表示，這次會議討論AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作、雙邊經濟合作等議題，並同意在投資審查及儘速解決雙重課稅問題持續強化合作。

外交部指出，雙方未來將就重要合作議題成立工作小組，以持續探討可深化供應鏈安全及強化關鍵基礎建設之作為，共建更安全、繁榮及以創新驅動的台美夥伴關係。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)台美是堅實的經貿夥伴關係，外交部也期待繼續與美方在台美經濟繁榮夥伴對話架構下強化供應鏈韌性並就相關議題進行討論。』

外交部表示，台灣與美國自2020年召開首屆「經濟繁榮夥伴對話」，本次對話特別邀集各部會高階資深官員共同赴美實體與會，彰顯台美持續發展全方位且緊密的夥伴關係，雙方都認為對話成果豐碩，期盼持續透過該機制深化各領域合作，共同增進人民福祉與經濟繁榮。