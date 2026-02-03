台美經貿持續深化 台灣躍升美國第4大貿易夥伴

（中央社記者曾筠庭台北3日電）經濟部貿易署今天表示，根據美國海關去年1至10月統計，台灣已超越德國，躍升為美國第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大與中國，顯示台美經貿關係持續深化。

貿易署今天舉辦年度記者會，向媒體說明去年亮點成果與今年重點工作，署長劉威廉指出，今年將持續落實台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）後續工作小組的運作，並多元拓銷全球市場，協助廠商布局海外生產基地。

貿易署副署長陳佩利表示，台灣去年貿易總額首度突破1兆美元，達1兆1244億美元，其中出口金額為6408億美元創下歷史新高，今年出口甚至可望進一步攀升至6600億美元。

為持續強化台美供應鏈夥伴關係，陳佩利指出，除近期完成的EPPD會議外，台灣也已與美國德州、亞利桑那州、佛羅里達州等13州簽署經貿合作備忘錄（MOU），協助有意擴展對美貿易與投資的業者探索商機、優化投資環境。她並指出，去年有超過140家台灣廠商參加「選擇美國投資高峰會」，是全球規模最大的代表團之一，今年5月3日至6日也將再度組團赴美參加。

在歐洲市場方面，貿易署表示，歐洲議會日前通過與「數位主權」相關的決議，未來將協助台灣業者掌握「AI超級工廠」等新興商機。

此外，陳佩利指出，中東歐目前已成為台灣最大的無人機出口市場，去年無人機出口最大市場為波蘭，金額約為5000萬美元，其次為捷克約2000萬美元，美國則以約1000萬美元排名第3，3國合計出口金額接近1億美元。

劉威廉強調，無人機出口規模目前看似不大，但屬於「從無到有」的產業發展階段，成長幅度相當可觀，預期將成為台灣未來具潛力的重要出口產品。（編輯：林淑媛）1150203