台美經貿重要進展 江啟臣：對美關稅協議預計月中簽署

台美經貿重要進展，立院副院長江啟臣說，對美關稅協議，AIT處長透露預計月中可以簽署。（圖：寇世菁攝）

立法院副院長江啟臣今天（6日）出席中部AI機器人產業發展交流座談會，會後受訪表示，台美關稅底定，但還未簽定，上午他向美國在台協會（AIT）處長谷立言再度確認，應該本月中旬希望可以簽定，簽定後，立法院當然應該盡速批准，讓產業有穩定發展發向。（寇世菁報導）

立院副院長江啟臣與台灣AI機器人產業大聯盟、智動協會（TAIROA）及中部三大公會，共同主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」，6日在台中裕元花園酒店舉辦，包括台中市長盧秀燕、美國在台協會（AIT）處長谷立言、工研院副院長胡竹生，及台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰、機械公會理事長莊大立等產官學研領袖齊聚，展現中部產業「團結打國際盃」積極求變、不願落後的拚勁。

廣告 廣告

江啟臣會後受訪表示，這場座談會最主要是希望為產業帶出新方向，台美關稅底定，但還未簽定，上午他與谷立言處長再度確認，應該在本月中旬希望可以簽定，簽定以後，立法院當然應該盡速來批准，讓產業有穩定的方向，穩定基礎方向對台中產業找到下一個世代發展利基，包括AI。

江啟臣指出，美國在AI軟體發展快速，從生成AI到實體AI，需要軀幹，這就是台中產業的強項，台中黃金縱谷為機械、工具機、關鍵零組件等重鎮，都有助於機器人產業發展，盼未來結合產官學打造台中AI機器人智慧園區。