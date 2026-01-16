台美經貿關係邁向準FTA 內需市場開放程度仍待揭露

台、美完成對等關稅談判總結會議，確定對等關稅降至15%且不疊加，且未來若232條款對半導體及其衍生品課徵關稅，台灣將享有最優惠待遇。學者專家分析，在實質效果上，這份協議已非常接近台美自由貿易協定(FTA)，讓台灣廠商首次與他國站上同一條起跑線，對台灣具重要意義；但也有學者認為內需市場開放程度還未公開，這才是國內真正敏感的議題。

台美完成對等關稅談判總結會議，確定對等關稅降至15%、且與日本、韓國都同樣享有不疊加的最惠國待遇。重點是美方也承諾未來若依232條款對半導體及其衍生品課徵關稅，台灣將享有最優惠待遇，是全球第一個獲得此項承諾的國家。

然而，相較於日本及韓國都開放農產品、汽車市場，或是大量採購波音客機、軍購等，台灣相關配套內容仍未公布，須待數週後與美國貿易代表署正式簽署台美對等貿易協議時才會揭曉，也引發國內對內需市場衝擊的疑慮。

獲最惠國待遇 台灣首次與各國站上同條起跑線

台灣經濟研究院院長張建一受訪時分析，此次談判成果最關鍵的意義在於台灣終於在美國市場取得與日本、韓國、歐盟「立足點相同」的待遇。他指出，過去日、韓因與美國簽有FTA，台灣企業在美國市場先天就處於劣勢，如今對等關稅降至15%且不疊加，等同讓台灣廠商首次與日、韓等國站上同一條起跑線。

張建一說，除半導體外，對於汽車零組件、航太零件、家具、木材等多項232條款相關商品，台灣同樣取得不劣於他國的待遇，這讓台灣企業在美國市場「至少不會再被關稅拖累」。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任受訪時指出，232條款一旦擴大課徵，影響的不只是晶片本身，還包括AI伺服器、筆電、手機等電子裝置，這些產品合計占台灣出口比重超過7成，是台灣出口主力，在此背景下，台灣能率先爭取到「最惠國待遇」，即使未必等同零關稅，至少可確保未來不會因關稅因素而在國際競爭中先天吃虧。

談判的代價 內需市場開放程度未揭露

不過，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年受訪時則直言，在談判內容尚未完全揭露前，很難用「好或不好」一概而論，因為真正敏感的其實是尚未公布的內需市場開放。

他強調，過去各國與美國的貿易談判幾乎都包含內需市場讓利，台灣社會最憂心的正是對汽車與農產品等產業的衝擊，但目前尚未揭露相關細節。他說：『(原音)我覺得說比較重要是內需市場，因為各國對於美國開放都包括內需市場開放。比如說前一陣子台灣不是說汽車也很怕開放嗎？農產品也很擔心開放嗎？那這個部分，按照今天的說法，好像是要到以後才揭露。』

張建一則透露，若沒有市場開放，「不可能換到15%關稅」。他認為未來美國汽車、農產品關稅都勢必下降，汽車關稅甚至可能降到「零」，對國產車與農業定會造成衝擊，他坦言這是「有一好、沒兩好」。他說：『(原音)現在就是說看降哪些，可能汽車就降到零、其他農產品也要降，這個當然對台灣的本土的業者一定會有影響。但你如果要人家拿15%、又拿到最惠國待遇，你一定要付出一些東西。』

但他也指出，農業在整體經濟中的產值有限，且本就屬於各國高度補貼的弱勢產業，政府完全有能力透過補助吸收衝擊，將社會成本降到最低。

張建一也提及現在是「投資」協議，待「貿易」協議也完成，台美自由貿易協定(FTA)就快水到渠成，對台灣將有重大意義，也能讓歐盟、日本等其他國家相繼與台灣簽FTA，台灣機會將更多。

台積電赴美投資 換到市場也背負風險

此外，針對這份協議包括台灣企業赴美投資2,500億美元，劉大年表示這是否為新增投資，還是可以扣除台積電已經宣布的1,650億美元投資，從目前資訊看來並不清楚。

吳大任則指出，雖然此次協議未明確談及是否調降汽車關稅，但對美國而言，台灣市場規模有限，他們真正關切的仍是半導體供應鏈的掌握。

吳大任也提醒，目前台灣半導體相關產品最大出口市場就是美國，若未來產能逐步移轉至美國，由當地生產即可滿足美國企業需求，台灣對美出口勢必面臨下滑壓力；同時，投資重心轉向美國，也可能排擠台灣本地的民間投資，這些影響將在未來3到5年，甚至10年內逐步浮現。

張建一則認為，AI需求是爆炸性的，所以半導體生意會做不完，而台灣土地、水、電均有限，不可能無限擴廠，因此應將海外投資視為競爭力與國力的延伸，而非產業掏空。他說：『(原音)因為台灣你不可能一直蓋晶圓廠，台積電需要很多的水、需要很多電，未來我們還有AI伺服器，那台灣的資源就是這樣，所以讓一些有競爭力的廠商，比如像台積電這種可以單獨去的，他就利用美國的資源，當然一開始跌跌撞撞，因為文化的關係，但是慢慢會克服。』

台美對等關稅與232條款談判確實為台灣出口與科技產業爭取到更公平的國際競爭位置，也讓台美經貿關係首次逼近實質FTA；然而，汽車、農產品等內需市場的開放程度仍尚未完全揭露，後續更要關注並因應內需市場的開放程度以及大規模赴美投資所帶來的產業與財務風險。