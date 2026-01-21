美東時間1月15日，台美雙方簽下經貿合作備忘錄。我方將放在「確認對等關稅15％不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」；為取得關稅減讓，台灣也承諾企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元的授信額度，以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落。

台美經貿關稅協議全解析！「汽車門把王」半夜興奮聯繫客戶：台灣最有競爭力，我要根留台灣。今周刊製圖

美方則將協議定義為「透過與台灣的貿易及投資協議，恢復美國半導體製造的領導地位」。

這其實是過去9個月來，川普政府設定的議程邏輯：投資美國半導體供應鏈優先，接著是建立產業聚落，對等關稅只是談判籌碼。

廣告 廣告

在達成協議後，主導談判的美國商務部長盧特尼克接受美國媒體專訪時說，協議的目標是：「將台灣整體供應鏈與產能的40％移往美國本土。」

盧特尼克接受專訪的另一段引人注目發言，則是將台灣企業的自主投資承諾與政府提供的信用保證，合併解讀為「將半導體帶回美國的5千億美元頭期款（Down Payment）」，其中台積電已承諾投資可抵1千億美元。

當CNBC主播好奇詢問，台灣在談判過程中是否透露想藉投資換取美國的安全保障承諾？盧特尼克肯定地回應：「正是如此。他們需要讓總統開心，因為我們的總統是保護他們的關鍵。」

這番將投資承諾當成「保護費」的言論，也因此在台灣內部引發政府承諾的投資總額，究竟是2500億美元，還是5千億美元的爭論。

無論台灣後續是要投資美國1500億或4千億美元，台積電無疑都將扮演最吃重角色；而護國神山，顯然也已做好充分準備。

在台美達成協議前一天，台積電董事長魏哲家證實，已在亞利桑那第一期廠區隔著馬路的另一側，購入一塊面積900英畝的土地，保留擴產彈性。

多數學者認為，美方大力向台灣半導體產業招手，將有助於台灣企業的國際競爭力，甚至對其他產業產生外溢效應。然而，台灣半導體產業與ICT供應鏈將大量資金移往美國，也引來可能排擠台灣本地產業升級資源的隱憂。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年因此提醒，台美協議雖有雙方承諾建立「雙向投資機制」，但相較於台灣白紙黑字承諾投資金額，美國則未有具體投資目標，呼籲政府應將引進美國資金列為經貿合作重點。

川普為了借台灣之力，實現讓美國半導體產業再次偉大的宏願，確實在其他領域，提供了台灣相當優惠的條件，也猶如替許多傳產業者注入一劑強心針。

1月20日工具機公會年度展望記者會上，與會的工具機董總臉上都洋溢著笑容，理事長陳紳騰透露，約6成會員認為，隨著關稅調降，2026年營收可望成長5~10％，銷美出口金額則增加6~8％。

汽車零組件製造商虎山實業董事長陳映志得知台美達成協議後，更是興奮地再也無法入眠、甚至當天就寫了一封給客戶的英文信，自家產品「現在全品項都降為15％，相較越南等競爭者更有優勢，讓『根留台灣』不再只是口號。」

在業界一片歡欣鼓舞之際，學者仍不忘提醒，後續對美國產品開放市場，勢在必行。而協議簽署後，依法應送國會審議，但現階段，在立法院擁有多數席次的在野黨團，未必完全贊同談判團隊所得成果。

一旦台美協議生效，政府如何設計一套讓對美投資效益得以回流台灣、促成產業升級的方案，將是難度不下於談判的嚴峻考驗。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1518期)

看更多今周刊文章

10萬滾出10億！麻醉科醫師38歲提早退休，49歲腸癌末期、剩不到1年壽命，留給女兒終身受益的3個股票投資技巧

跑步8個月狂瘦17公斤、血壓藥剩1/3！68歲超馬醫師嬤：糖尿病、高血壓更要動，慢跑「這時間」燃脂效果最好

1月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局18筆給付領到月底，「這群人」一次入帳近4萬

大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場

離岸風電3-3選商規則納入ESG，為何這比國產化更關鍵、ESG評分指標該如何設計？