台美經貿高層會議華府登場 多位部會首長赴美簽署合作聲明

台美經貿高層會議華府登場，我國多部會首長赴美促進一步交流，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。（外交部提供）

第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）27日在華府舉行，台美EPPD高層會議分別由經濟部長龔明鑫與美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）主談，我外交部政務次長陳明祺等多位部會首長與會；雙方簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，並認同台美持續透過此機制深化各領域合作。

外交部今（28）日表示，華府登場27日登場的「經濟繁榮夥伴對話」實體會議，我方實體官員除另龔明鑫外，亦包括外交部政務次長陳明祺、數位發展部政務次長侯宜秀、教育部政務次長劉國偉、工業技術研究院院長張培仁及國家科學及技術委員會等部會資深官員與專家，就推動各項合作進一步交流。

外交部指出，本次會議雙方均認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，會議期間也簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯台灣在AI供應鏈的重要性。台美雙方未來也將就重要合作議題成立工作小組，以持續探討可深化供應鏈安全及強化關鍵基礎建設之作為，共建更安全、繁榮及以創新驅動的台美夥伴關係。

本屆EPPD會議特別就「人工智慧（AI）供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作、雙邊經濟合作」等議題進行討論，重點內容包含共同形塑多元開放的主權AI資料基礎，並研議在第三國合作推動可信賴AI系統；強化礦業合作，促進台美在關鍵礦物提煉及電子廢棄物回收等之技術交流；台美共同生產無人機，合作打造非紅供應鏈；探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行的合作計畫；以及同意在投資審查及儘速解決雙重課稅問題等議題上持續強化合作。

外交部指出，台美自2020年召開首屆「經濟繁榮夥伴對話」，迄今已接續舉行六輪對話，本次對話特別邀集各部會高階資深官員共同赴美實體與會，彰顯台美持續發展全方位且緊密的夥伴關係，台美雙方均認為本屆對話成果豐碩，期盼持續透過該機制深化各領域合作，共同增進人民福祉與經濟繁榮。

外交部發言人蕭光偉也強調，「台美是堅實的經貿夥伴關係，外交部也期待繼續與美方在台美經濟繁榮夥伴對話架構下，強化供應鏈韌性並就相關議題進行討論。」

