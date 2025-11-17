台美罕見匯率聯合聲明 台幣早盤強升逾1角

▲新台幣兌美元今（17）日早盤一度強升逾1角，見31.024元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 上周《經濟學人》點稱新台幣被嚴重低估問題後，中央銀行與美國財政部也罕見發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，干預匯市金額等資訊發布，將由現行每半年改為每季公布1次。新台幣兌美元今（17）日早盤也出現震盪，一度強升逾1角，來到31.024元，但在央行緊盯之下，隨後升幅收斂，目前拉回31.14元盤整，僅升值1分。

廣告 廣告

上周英國《經濟學人》最新以「台灣經濟繁榮中隱藏的風險」（The hidden risks in Taiwan’s boom）報導，稱台灣的出口實力令人稱羨，是全球尖端晶片製造的中心。然而，同樣令人矚目卻鮮為人知的是，台灣的龐大經常帳戶盈餘不僅是貿易繁榮的結果，更是貨幣長期被低估所導致，這種貨幣政策曾助力台灣出口導向經濟崛起，然而現在台灣經濟早已過了那個階段，貨幣政策卻持續至今，製造商們一直受到優待，一般消費者卻未能享受到經濟成長的成果，「台灣是時候放鬆對貨幣政策的管制了」。

不僅如此，《經濟學人》更引用其編製的大麥克指數指稱，央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等。

不過，央行認為，影響匯率的因素眾多，匯率係由外匯市場供需決定，並非單一商品價格所能衡量；金融自由化以來，跨境資本移動係影響新台幣匯率升值或貶值的重要因素，而且過往《經濟學人》已坦承大麥克指數並不適合用來評估一國匯率是否高（低）估，而且只以單一商品來評估匯率並不恰當。

更令市場關注的是，央行隨後更罕見發出，與美國財政部也罕見發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，干預匯市金額等資訊發布，將由現行每半年改為每季公布1次。市場認為，這可能再次引爆新台幣波動。

今日新台幣兌美元今日早盤以31.13元、升值2分開出，隨後即升破31.1元，衝上31.024元，強升1.26角，不過，市場認為，央行也緊盯匯市狀況，不至於讓新台幣升太多，新台幣升幅也已收斂，目前拉回至31.14元盤整，升值1分。

至於美元指數仍在99之上，目前在99.36附近，而亞洲主要貨幣兌美元偏弱，日圓兌美元在154.55附近，韓元在1458兌1美元盤整，離岸人民幣兌美元則從7.0936貶到7.1067。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

最新！央行公布台美聯合匯率聲明 干預匯市資料頻率改為每季一次

減緩所得不均！央行建議採2政策更直接有效 拉高最低工資有幫助

房市管控沒鬆綁！央行曝決策過程 理事更示警恐有民眾繳不出房貸