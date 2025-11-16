台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」
施俊吉發文評論，台美聯合發表聲明，而且是台灣的中央銀行與美國的財政部聯合發布，這絕對是空前之舉，也是石破天驚的一項行動。為什麼會有這項聯合聲明，推測原因有二：
一、 經濟學人表示根據大麥克指數，台幣嚴重低估，低估幅度高達55%，應該大幅升值。
二、 台幣如果升值，美國債市可能會崩盤，所以美國財政部必須出面安撫市場，避免台資大舉拋售美債。
施俊吉指出，根據金融時報5月報導：「在巔峰時期，台灣壽險公司每年購買超過500億美元的美國資產。如今，台灣持有的1.7兆美元外債中，約1兆美元屬於私人部門，其中7,000億美元來自壽險公司。」
他推估，新台幣每升值1元（例如從31比1，升值為30比1），台灣的壽險公司就會損失台幣7,000億元。而且只要對台幣有升值預期，壽險公司就會拋售以美元計價的美債，急速換成美金，再匯回台灣換成台幣，以避免或降低匯損。如此一來美元會波動、美債的殖利率也會上升（美債價格下跌）。由於台資拋售美債的規模可以大到7,000億美元，這比中國大量拋售美債還可怕，所以美國財政部必須安撫市場，穩定美國債市與股市。
施俊吉認為，既然兩國已經就台幣的穩定性發表聯合聲明，經濟學人所引起的騷動會逐漸退潮。這證明台灣在美國的債券市場絕對不是微不足道的角色，我們不能妄自菲薄，「無論原因為何，美國體認到台灣的影響力，而有台美雙方的聯合聲明，這是一件好事」。
