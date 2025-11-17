台美聯合聲明後 匯銀：新台幣有回升壓力

台灣和美國財政部在上週五(14日)共同發表聯合聲明，引爆外界對新台幣匯價波動關注。新台幣兌美元匯價今天(17日)一早開盤強力升值，一度勁升最多1.26角，但1個多小時後，呈現走貶，終場貶值0.3分，以31.18元作收。匯銀人士指出，台美聯合聲明後，年底前新台幣大貶不易，且有回升的壓力。

中央銀行和美國財政部於14日晚間發表聯合聲明，聯合聲明表明不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支的有效調整或取得不公平的競爭優勢；另外，干預匯市是以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。央行也向美國承諾，從今年12月底起，有關央行干預匯市金額等資料的發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次，也讓外界質疑美國更加緊盯台灣央行在新台幣匯價的干預情況。

在聯合聲明出爐後，也讓各界關注新台幣兌美元匯價可能的變化。新台幣匯價在台北外匯市場，17日早盤一度強升1.26角，匯銀人士分析，原本出口商手上滿滿美元正惜售，認為新台幣匯價還有貶值空間，但聲明一出，擔憂新台幣有升值壓力，一大早就趕快拋售美元，促成新台幣急升。但冷靜下來後，發覺距離美國財政部匯率報告12月出爐還有一段時間，且台北股市漲勢逐漸收斂，新台幣匯價也由升轉貶，終場貶值0.3分，以31.18元作收。

匯銀人士也分析，台美最新關稅談判即將出爐，目前多數認為，對等關稅稅率有可能從20%降至15%，但稅率和匯率不可能都同時擁有，稅率降5%的幅度，相對匯率也可能得回升5%，以目前的匯價來看，回升5%的價位就是29.621，在稅率還沒有出爐前，央行也樂見新台幣匯價趨貶，讓出口商得以有時間因應。台新銀行首席外匯策略師陳有忠說：『(原音)有機會可以在關稅上讓5%，有可能跟日本是一樣的，最終結果有可能會從20%降至15%，那如果這樣的話，那當然是比台幣在匯價上要某種讓步，不可能兩面都好。所以稅率跟匯率就是跳恰恰，那央行可能也知道這樣，所以他現在樂於見到新台幣繼續回貶。』

陳有忠也指出，12月已是年底，逢台灣出口商的年報壓力，不少出口商得賣匯(賣美元)，屆時新台幣又有較大的升值壓力，再加上台美關稅談判出爐，新台幣年底回升的壓力恐怕又更大。