台美聯合聲明後 新台幣早盤勁揚逾1角維持31元價位

（中央社記者潘姿羽台北17日電）中央銀行14日晚間，罕見與美國財政部就匯率議題發布聯合聲明，在金融圈砸下震撼彈，市場對新台幣的升值預期迅速發酵。新台幣匯率今天開盤後，旋即展開強勁升勢，勁揚逾1角，但仍站在31元，最高觸及31.024元，隨後漲勢收斂。

央行上週五晚間與美國財政部發布聯合聲明，強調不應操縱匯率，且干預匯市應以雙向為主，台灣央行並承諾自今年12月底起，干預匯市金額等資料的發布頻率由現行每半年改為每季公布一次。

廣告 廣告

聯合聲明一出，新台幣一個月期NDF（無本金遠期外匯）應聲狂漲，展現市場對新台幣走升的強勁預期，這也讓今天的金融市場變化備受矚目。

新台幣兌美元今天以31.13元開盤後，展開強勁升勢，觸及盤中高點31.024元，大漲1.26角，但仍站在31元價位，未如外界擔憂，開盤直接上演「失速列車」，失序狂漲。隨後美元買盤湧現，漲幅收斂，壓回1角以內。

匯銀人士分析，僅管市場對於這份聯合聲明的看法正反面皆有，但至少台美達成共識，可以減少一些不確定性；眼前可先關注央行近期調節策略是否有改變，外資動向也是關注焦點。（編輯：張均懋）1141117