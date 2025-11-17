台美聯合聲明衝擊淡化 新台幣先升後貶收31.18元

（中央社記者潘姿羽17日電）中央銀行14日晚間與美國財政部發布聯合聲明，點燃市場強烈升值預期，不過今天看來，在資訊漸明朗以及央行強力防守之下，市場疑慮散去，新台幣兌美元先升後貶，收盤收31.18元，小貶3分，續寫逾半年新低，台北及元太外匯市場總成交金額22.22億美元。

央行上週五晚間與美國財政部發布聯合聲明，強調不應操縱匯率，且干預匯市應以雙向為主，台灣央行並承諾自今年12月底起，干預匯市金額等資料的發布頻率由現行每半年改為每季公布一次。

聯合聲明一出，新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）應聲狂漲，展現市場對新台幣走升的強勁預期，這也讓今天的金融市場變化備受矚目。

新台幣兌美元今天以31.13元開出後，旋即展開強烈升勢，一口氣奔向盤中最高點31.024元，大漲1.26角，不過央行強力防守，加上外資瘋狂匯出，讓升勢止步，甚至逐步收斂。

外匯交易員直言，台美無預警發布聯合聲明，砸下震撼彈，但隨後市場慢慢發現，美國不只與台灣發布性質類似的聯合聲明，日本、韓國等國家也是如此，廠商不至於太過恐慌，加上今天外資、投信瘋狂匯出，匯價由升轉貶。

為了避免新台幣匯率重演5月「星火燎原」的史詩級升值情況，外匯交易員表示，央行嚴陣以待，早盤強力防守，而後眼見匯價轉為震盪，便略為縮手；再看反映市場預期的NDF，匯價已經回落，看來這波衝擊已經告一段落，接下來主導新台幣仍以資金走向為主。

台股今天高檔震盪，早盤指數漲逾300點，衝上27723.77點，但買盤追價意願不足，指數漲勢逐漸收斂，終場收在27447.31點，上漲49.81點。

外匯交易員指出，雖然外資今天買超台股，但在匯市幾乎是一面倒地匯出；考量台股上方壓力沉重，外資持續獲利了結，短線新台幣應緩步走貶。

值得注意的是，雖然新台幣升值危機告一段落，外匯交易員提醒，投資人仍擔憂這份聯合聲明是為了台美關稅談判鋪路，市場的不確定性可能要等到台美貿易談判結果出爐，且結果沒有引發過度負面解讀，才算是利空出盡、塵埃落定。（編輯：楊凱翔）1141117