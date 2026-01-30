台美聯手破獲跨國運毒案 外籍貨輪涉走私、11嫌遭押

海巡人員擊發聲爆彈，緊接強勢登船檢查，因為這艘航行在東沙島南方125海浬的坦尚尼亞籍金昌隆貨輪，被要求登船檢查不回應，還有船員疑似將毒品袋裝物丟入海中。

承辦檢察官簡婉如表示，「已經大到就是塞滿了我們整個船艙，然後還有浴室，可以看到他們是非常的囂張。」

住艙發現53袋毒品，海面上也撈起5大袋，檢測發現是安非他命以及K他命，總重將近1300公斤，成功攔阻、沒讓毒品流入台灣。金昌隆貨輪押返高雄港搜索清查，檢察官訊問後，船上11名嫌犯全被法院裁定羈押。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰對此回應，「所有執法單位，從情蒐的收集到所有佈線追查，再到最後的破獲，都展現了高度合作而且高度的效率。」

這起運毒案發生在去年6月下旬，起因於美國緝毒局提供國際情資，提醒我國恐有貨輪涉嫌運輸大量毒品到臺灣。

海委會主委管碧玲指出，「美國的緝毒署給我們非常大的幫助，他從源頭鎖定的情資，讓我們可以在細膩的情資研判跟遠端的監控開始。」

海巡署表示，台灣與美國緝毒局有長期穩定的合作關係，2024年台美在2起跨境走私案中就密切合作，顯示台美在亞洲是反毒的戰略夥伴關係。這次檢警調、海巡跨部會破毒，行政院長卓榮泰也到場頒發加菜金，鼓勵辛苦的同仁，也展現我國反毒決心。