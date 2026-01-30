台美聯手緝獲20億毒品 卓揆表揚

海巡署與檢警調單位接獲美國緝毒局情資，查獲坦尚尼亞籍貨輪走私近一點三噸Ｋ他命及安非他命。 （中央社）

本報綜合報導

海巡署與檢警調單位接獲美國緝毒局情資，查獲坦尚尼亞籍貨輪走私近一點三噸Ｋ他命及安非他命，市價達二十多億元。行政院長卓榮泰三十日前往高雄予以表揚。

高雄海巡隊會同調查局南部地區機動工作站，日前接獲美國緝毒局提供情資，專案小組報請高雄地檢署指揮偵辦，於海上查獲第二級毒品甲基安非他命二十六點五公斤及第三級毒品Ｋ他命一千二百七十三點三六公斤，總重達一千二百九十九點八六公斤，市價達二十多億元。

艦隊分署指出，高雄海巡隊PP-10096艇去年六月二十六日出海查緝，在東沙島南方一百二十五浬（高雄港西南三百三十浬）海域發現坦尚尼亞籍金昌隆雜貨輪。當時貨輪以機械故障為由繞圈航行，並有船員將疑似毒品袋裝物拋入海中企圖滅證。

廣告 廣告

海巡人員經多次強靠無效，專案人員擊發聲爆彈示警強靠登檢，在住艙查獲五十三袋疑似毒品，並於海面打撈五大袋疑似毒品殘袋；經初步檢測，反應結果為安非他命及Ｋ他命。毒品量之多甚至直接堆滿貨輪房間與浴室。

專案小組依涉嫌違反《毒品危害防制條例》，將金昌隆貨輪押返高雄港搜索清查；全案偵結，高雄地檢署將兩名台籍幹部、九名緬甸籍船員共十一人，依毒品等罪嫌提起公訴。

海巡署與雄檢、調查局及高雄市警局三十日上午在海巡署艦隊分署第五（高雄）海巡隊聯合召開貨輪走私毒品查緝成果記者會，邀請卓榮泰表彰有功單位，頒發加菜金；其中，高雄海巡隊PP-10096艇服役尚未滿一年即查獲巨量毒品，卓榮泰特別在紀念船模簽名，嘉勉該艇成為鋼鐵防線。