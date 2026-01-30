台美聯手逮貨輪走私近1.3噸毒品 卓榮泰表彰海巡等

（中央社記者洪學廣高雄30日電）海巡署與檢警調單位接獲美國緝毒局情資，查獲坦尚尼亞籍貨輪走私近1.3噸毒品愷他命及安非他命。行政院長卓榮泰今天南下表彰，並舉服役1年海巡艇建功，重申國艦國造成效。

海洋委員會海巡署與高雄地方檢察署、法務部調查局及高雄市政府警察局，今天上午在海巡署艦隊分署第五（高雄）海巡隊聯合召開貨輪走私毒品查緝成果記者會，邀請卓榮泰表彰有功單位，頒發加菜金；其中海巡署高雄海巡隊PP-10096艇，服役未滿1年即查獲巨量毒品，卓榮泰特別在紀念船模簽名，嘉勉PP-10096艇成為鋼鐵防線。

卓榮泰致詞表示，這次成功將近1.3公噸毒品阻絕境外，展現「緝毒六大門神」，檢、警、調、憲、海巡、海關行政一體高度效率，以及與美國緝毒局（DEA）等國際夥伴合作具體成果。他特別分享，國艦國造成效顯著，今天這艘PP-10096艇服役1年展現好成績，就像接生了一個生命在國際發光發熱。

卓榮泰提到，國造潛艦「海鯤號」已順利開始測試，未來將成為守護海疆重要力量，在防衛的軍購特別預算中，不僅要籌建安全的台灣之盾，更要用AI科技，讓台灣國防科技跟上全世界，也希望藉由採購先進技術，帶領國防工業同步發展；這些都在新台幣1.25兆元中的國防特別預算當中，也是給予國家未來發展目標，但很遺憾，這筆預算與今年中央政府總預算一樣，都還在立法院，尚未審議。

他也提到，為應對日益繁重海巡海域執法與平戰轉換任務，行政院已正式核定海巡署增設第3名副署長，要求新職位「要多承擔責任」，提升國家韌性。

海委會主委管碧玲表示，海巡署去年度查獲毒品總計1萬3819公斤，此次成功攔截近1.3公噸毒品，規模已接近海巡署去年整體緝毒成果重要比例，即佔去年全年查緝量10%，這不僅是一項數字上成果，更代表海巡署在海上，確實把毒品阻絕國境外，避免對社會與家庭造成難以回復傷害。

管碧玲說，海巡署與美國緝毒局間具長期而穩定合作關係，民國113年間，雙方已在「裕勝號」及「金星輪」等跨境毒品走私案件中密切協作，並於114年持續就涉及東南亞地區跨境毒品走私案件深化合作。

海巡署說明此案，高雄海巡隊會同法務部調查局南部地區機動工作站，日前接獲美國緝毒局提供情資，專案小組報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，並於海上查獲第二級毒品甲基安非他命26.5公斤及第三級毒品愷他命1273.36公斤，總重達1299.86公斤，市價達20多億元，成功攔阻毒品流入。

艦隊分署指出，高雄海巡隊PP-10096艇去年6月26日出海查緝，並在東沙島南方125浬（高雄港西南330浬）海域發現坦尚尼亞籍金昌隆雜貨輪，當時貨輪以機械故障為由繞圈航行，並有船員將疑似毒品袋裝物拋入海中企圖滅證。

海巡人員經多次強靠無效後，專案人員依法擊發聲爆彈示警，隨即實施強靠登檢，在住艙查獲53袋疑似毒品，並於海面打撈5大袋疑似毒品殘袋；經初步檢測，反應結果為第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品愷他命，當時毒品量之多，甚至直接堆滿貨輪房間與浴室。

專案小組依涉嫌違反毒品危害防制條例，將金昌隆貨輪押返高雄港搜索清查；全案偵結後，高雄地檢署將2名台籍幹部、9名緬甸籍船員共11人，依毒品等罪嫌提起公訴。（編輯：陳仁華）1150130