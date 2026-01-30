台美聯手阻1300公斤毒品入台 2台籍幹部、9緬甸船員遭羈押

中美聯手在東沙島海域成功阻攔1300公斤毒品侵台。(記者黃佳琳攝)

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美國緝毒局(DEA)提供情資，一艘坦尚尼亞籍「KIM CHANG LONG」雜貨輪挾帶大批毒品企圖闖入台灣，檢警調海巡聯手，在東沙島南方125浬(高雄港西南330浬)海域成功攔截，並起獲市價超過20億的安非他命26.5公斤、愷他命1273.36公斤，涉案的2名台籍幹部、9位緬甸船員遭高雄地檢署羈押、起訴，並持續追溯毒品來源及去向。

海巡署艦隊分署指出，去年6月26日清晨，第五海巡隊PP-10096艇搭載專案小組人員出海查緝，當天下午於東沙島南方125浬(高雄港西南330浬)海域發現坦尚尼亞籍「KIM CHANG LONG」雜貨輪，PP-10096艇立即廣播要求停船受檢未果，該輪以機械故障為由繞圈航行，船員則將毒品袋裝物拋入海中企圖滅證。

廣告 廣告

PP-10096艇多次強靠無效後，專案人員依法擊發聲爆彈示警，隨即實施強靠登檢，先在船內住艙查獲53袋疑似毒品，並於海面打撈5大袋疑似毒品殘袋。經初步檢測和清點，共起獲安非他命26.5公斤、愷他命1273.36公斤，市值超過20億元，可提供超過200萬人次吸食。

2名台籍幹部及9位緬甸船員當場被制伏逮捕，專案小組將將「KIM CHANG LONG」輪押返高雄港搜索清查，並經高雄地檢署檢察官訊問後，向法院聲請將11名涉案嫌犯全數羈押獲准，並於近日完成起訴。

行政院卓榮泰院長今南下高雄表彰各有功單位並頒發加菜金，其中海巡署高雄海巡隊PP-10096艇，服役未滿一年即查獲巨量毒品，院長特別在紀念船模上簽名，嘉勉PP-10096艇成為不法份子無法逾越的鋼鐵防線，象徵對海巡一線精銳戰力的最高肯定。

行政院長卓榮泰南下高雄嘉勉破案有功人員。(記者黃佳琳攝)

中美聯手在東沙島海域成功阻攔1300公斤毒品侵台。(記者黃佳琳攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

錄音檔揭疑點！替代役男台64線遭運將丟包慘死 政大師長悲痛發聲

「快來！媽媽快死了」台中土風舞老師遭狂刺8刀 借手機訣別愛子

頂大生遭司機丟包台64線案 叫車平台Bolt發聲了

親中欺負台灣不忍了！「這國」龍蝦輸台腰斬

