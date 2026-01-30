台美聯手 破1.3噸跨國運毒案

行政院長卓榮泰（左四）30日特地南下高雄視導海巡署與美國緝毒局（DEA）合作查獲的大批毒品，美國在台協會（AIT）處長谷立言（左二）也一同出席。（丁治綱攝）

坦尚尼亞籍貨輪「金昌隆號」企圖夾帶近1.3噸毒品闖關台灣，調查局接獲美國緝毒局（DEA）提供的情資後，高雄地檢署指揮警調海巡成立專案小組，由海巡署艦隊分署新造的百噸巡防艇在東沙島南方海域攔截，面對船員瘋狂拋包滅證、拒絕停船受檢，海巡人員立即強行登檢，起出總重近1.3噸、市值逾20億元的安非他命、愷他命毒品，全案由雄檢偵結，起訴葉姓國人和緬甸籍船長等10人。

行政院長卓榮泰30日特地南下高雄頒發加菜金獎勵有功人員，卓揆嘉勉海巡幹員成為守護國境最前線的「鋼鐵防線」，還特別感謝DEA提供關鍵情資。他強調這是台美情報合作的重大勝利，並表示，這艘新造百噸級巡防艇能迅速建功，更證明國艦國造的方向無誤。海委會主委管碧玲強調，此次查獲量占了海巡署去年度緝毒總量的一成，規模為近年罕見，未來將持續強化與國際合作，將毒品徹底阻絕於境外。

隨行的美國在台協會（AIT）處長谷立言，則對台灣海域攔截能力表示高度肯定。他指出，此案進一步鞏固台灣作為打擊國際毒品走私、強大且值得信賴夥伴的聲譽。谷立言強調，全球毒品貿易必須透過跨國合作分擔責任，台灣已向世界證明，有效的夥伴關係是建立在能力與可靠性之上。

去年6月底，調查局接獲美國DEA國際情資後，由雄檢指揮調查局南機站、海巡署艦隊分署第五海巡隊、高雄市警局苓雅分局組成專案小組，並獲美方協助偵辦，由海巡署高雄海巡隊新造PP-10096巡防艇搭載精銳人員，在高雄港西南方330浬處截獲目標貨輪坦尚尼亞籍貨輪「金昌隆號」。當時貨輪以「機械故障」為由，在海面繞圈企圖拖延時間，並暗中將一袋袋裝有沉重毒品的袋子拋入海中滅證，海巡人員見強靠無效，現場指揮官下令擊發聲爆彈震撼威懾，隨即展開強行登檢。

進入船艙後的景象令海巡幹員咋舌，眼前1205包毒品，幾乎將生活空間填滿，甚至連浴室都成了臨時倉庫，這批毒品包含26.5公斤安非他命及1273.36公斤愷他命。如此龐大數量，若流入市面足以供200萬人次施用，後果不堪設想。

高雄地檢署偵查後，認定葉姓國人及緬甸籍船長、大副、輪機長、副輪機長及船員等共10人，涉嫌違反《毒品危害防制條例》運輸第二、三級毒品罪，以及《懲治走私條例》私運管制物品進口未遂等罪嫌，除聲押獲准，日前偵結全案並提起公訴。