台美聯手！酒駕撞死人舉家潛逃美國7年 昨遣返歸案

〔記者邱俊福／台北報導〕45歲男子蔡正為因召妓跟未成年性交被法院判刑6個月，另涉嫌酒駕撞死一對夫妻、11傷，2017年底舉家潛逃美國，分別被新北地院、士林地檢署發布通緝，至今逾7年，今年2月因美國總統川普強力打擊非法移民，經刑事警察局駐美西聯絡組提供通緝資料與線索，美國國土安全調查署(HSI)、聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)、執法行動遣返局(ERO)4個單位逮捕蔡男，昨由美國執法行動遣返局幹員將他遣返回台歸案。

警方調查，蔡男過去在新北市一家機械公司擔任業務員，多次因酒駕被逮，2016年4月因召妓跟未成年性交易，遭新北地院判刑6月有期徒刑定讞；隔年3月6日晚間，蔡男酒後駕車回家，行經新北市新莊區時失控在待轉區等紅燈的1輛轎車、12輛機車，造成一對鄭姓夫妻死亡，11人受傷的重大車禍。

2017年底，蔡男潛逃美國，逃避法律責任，隔年遭到通緝，之後老婆與小孩也跟著赴美，於美國上班共同生活。今年2月3日，美國執法人員在美國洛杉磯將蔡男逮捕，昨天由美國執法行動遣返局幹員將蔡男遣返回台歸案。

刑事局表示，查緝外逃通緝犯為重點工作，各駐外警察聯絡官持續與駐在國執法單位密切合作，建立犯罪情報交流及緝逃機制，今年已於美國、加拿大、越南、泰國、印尼等國陸續緝獲並送回多名我國外逃通緝犯，未來將持續透過多邊情報共享與聯合執法，共同追緝逃匿境外的不法之徒，以維護法律公平正義。

