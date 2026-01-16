台美聯手AI新時代！林佳龍揭談判四重點

▲半導體拿最惠待遇！台美談判拍板，林佳龍揭「台灣模式」三贏佈局（圖／林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判正式定案，外交部長林佳龍晚間在臉書宣布，台美迎來經貿關係歷史性的突破。對等關稅降至15%且不疊加，待遇與日本、韓國及歐盟齊平，並讓半導體及相關衍生品取得「232關稅」最優惠待遇，不僅為產業界降低全球變局中的不確定性，更提供清晰的投資路徑，讓台美合作基礎更加穩固。

林佳龍強調，這次成功關鍵在於創造了政府與民間雙贏的「台灣模式」。美方除了支持台商赴美形成產業群聚，更將加強對台灣五大信賴產業的投資，雙方簽署投資合作備忘錄，深化AI與供應鏈的夥伴關係。這項成果呼應了總統賴清德「經濟日不落國」的政策，協助國內企業落實「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的戰略路線。

談判背後集結跨部會與產業界的共同努力，林佳龍特別感謝行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮帶領的團隊，以及魏哲家、劉揚偉、施振榮等產經界前輩，協助政府提出「投資加融資信用保證」等創新模式。此外，隨着台積電赴美設廠及中油合作案的推進，華航、長榮與星宇也相繼開設美國直航班機，外交部將積極推動增設鳳凰城辦事處與德州「Taiwan Tower」，強化兩國經濟實力與國家安全，共創繁榮。

▲半導體拿最惠待遇！台美談判拍板，林佳龍揭「台灣模式」三贏佈局（圖／林佳龍臉書）

