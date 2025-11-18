台美聲明沒用？台幣照貶 專家曝央行的盤算

▲台美發布匯率聯合聲明，新台幣升值謹曇花一現，今（18）日盤中更貶破31.2元，專家認為與外資賣超台股並匯出有關，當然，央行也順勢讓台幣貶，騰出未來升值空間，才不會像之前快速升破29元。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 上周五台美罕見發布匯率聯合聲明，市場認為美國政府在對台灣央行施壓，警告不要過度阻升或促貶，沒想到新台幣兌美元昨（17日）強升僅曇花一現，衝上31.024元後又回貶收31.18元，上下震盪快2角，今（18）日進一步貶破31.2元，中午暫收31.224元貶值4.4分。外匯專家認為，央行應該是為未來升值盤算，在空窗期先適度讓新台幣貶值，騰出未來升值空間，才不會像之前升太快，一下就升破29元。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠表示，台美匯率聯合聲明其實都是老調重談，市場較關注的在於央行承諾自今（2025）年12月底起，有關央行干預匯市金額等資料的發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次，顯示對美大額順差國家，美國政府盯得更緊，也讓新台幣更沒阻升或促貶空間。

新台幣兌美元昨日一早曾大升逾1角，但10點、11點過後收回去，陳有忠分析，其實日本、韓國也與美國發布過同樣的聯合聲明，市場了解後覺得沒什麼特殊之處，只是自己嚇自己，新台幣後來也回貶，主要反映外資在台股賣超，並已連續2個月賣超，資金也有匯出跡象，除外資可能覺得台股估值太高，進行部位調節，還有8月以來新台幣一路貶，也讓他們覺得沒有炒匯空間，就陸續出去。

當然，新台幣貶值除與外資出走有很大關係，還有美元反彈，美股也沒那麼強有關。另外，也有匯銀人士認為，央行應該也有順勢而為，雖然12月之後才每季公布一次央行干預匯市金額等資料，但在美國還沒公布匯率報告前，目前是空窗期，加上瑞士對等關稅最後也有調降，市場預估台灣應該可談到跟日韓一樣，降至15%，如果美國關稅讓5%，新台幣可能恐怕也要升值5%。

匯銀人士分析，央行可能在空窗期先讓新台幣貶一些，騰出空間出來，未來面對升值壓力，才不會一下子升太快，就不會升破29元。至於新台幣會貶破31.5元嗎？匯銀人士認為，「應該不至於」，目前看起來應該在31元至31.5元盤整。

匯銀人士預估，新台幣也沒有續貶空間，主要是步入12月美國要公布匯率報告，美國降息機率降至5成，加上台灣對美國仍有巨額順差，年底企業也要做年報，因此，貶至31元以上應該只是短暫的，估計年底可能升到30.5元，明年才有機會升到30元。

