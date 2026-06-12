台美股跌破月線！這檔ETF逆勢上漲 撐起10%保護傘

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財經中心／許展溢報導









台美股近期同步跌破月線重要支撐，資深財經媒體人阮慕驊指出，6月4日至8日這段期間，費城半導體指數大跌5.22%，加權指數也跌4.75%，多數主動式和被動式ETF跟著回檔，差別只在跌幅大小，但主動復華金融股息（00998A）這檔ETF卻逆勢上漲。





阮慕驊在臉書發文提到，「生命自然會找到出口」這句電影名言，在資本市場的法則亦同，「資金自然會找到出口」，當股市回跌，資本市場的資金流動，一樣會趨吉避兇，並說台美股近期同步跌破月線重要支撐，原本樂觀市場氣氛一下子轉趨保守，那斯達克指數甚至進一步下探逼近季線支撐，市場警報聲大響。

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阮慕驊說，不少投資人開始意識到槓桿太大的風險，一旦去槓桿的賣壓啟動，恐怕會讓股市動盪好一陣子。他接著指出， 6月4日至8日費城半導體指數大跌5.22%這段期間，00998A上漲了0.56%，且6月9日與10日，00998A繼續上漲，這驗證了「資本市場資金自然會找出口」這句話。





阮慕驊認為，當市場波動，投資人必定要有完整資產配置策略，加槓桿和ALL IN單一檔股票的壓力，就會在下跌波段被放大，而00998A投資的是全球最大的金融集團，當市場風險上升，金融集團就成了資金的避風港。





阮慕驊表示，「漲時重勢、跌時重質」下跌時，投資人就會想到有沒有息收保護？股息殖利率成了保護傘，00998A的殖利率以最新公告的0.404元計算，估大約會年化10%左右，6月17日就要除息，息收保護傘又要撐開。





阮慕驊說，今年至今已發布股息政策的金控股，以6月12日收盤價計算，富邦金、國泰金都是3.5%，中信金、凱基金3.6%，第一金3.8%，玉山金4%，如果以息率來說，00984A有過之而無不及。阮慕驊最後強調，金融市場永遠不是有沒有雨天的問題，而是你有沒有準備好雨傘。





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