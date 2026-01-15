台美華府新一輪關稅談判 卓榮泰：盼取得有意義進展

（中央社記者賴于榛台北15日電）台美關稅談判進入最終階段，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮14日赴美磋商，行政院長卓榮泰今天表示，期待這是一次有意義的進展，也盼談判底定後，能讓國內產業迅速調適。

行政院台美經貿工作小組今天透過文字說明，鄭麗君、楊珍妮所率領的台灣談判團隊在與美方商定時程後，14日晚間已出發赴美，將與美方進行第6輪實體磋商。

台美經貿工作小組指出，談判團隊這次赴美有4項目標，分別是一，對等關稅再調降且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）；二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供台灣業者有利的投資環境；四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰在院會中提到，鄭麗君、楊珍妮已領軍赴美談判，期待這是一次有意義的進展，並盼在談判底定後，能讓國內產業迅速調適，適應國際經貿的新秩序，而相關預算與政策也能逐一全面、具體協助產業界。

卓榮泰說，談判團隊談判的過程非常艱辛且漫長，未來當談判工作有相當結果時，會在適當時機向社會報告。

針對232條款關稅磋商議題，李慧芝在院會後記者會中強調，爭取232條款的豁免或最優惠待遇，一直都是台灣談判的重點目標，相關共識結果將在磋商後對外說明。（編輯：林淑媛）1150115