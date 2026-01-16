台美藥品貿易突破！學名藥等銷美零關稅 專家喊話：快組「國家隊」搶美市場

學名藥銷美零關稅上路，陳誼芬籲政府整合產能組國家隊搶進美國市場。（藥物示意圖） 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 美方宣布新協議，除通案關稅降至15%，並對台製學名藥與原料藥提供零關稅！學名藥協會理事長陳誼芬今接受媒體採訪時指出，台灣內需有限，外銷是轉型關鍵，但面對美國龐大訂單，產能仍不足，亟需政府整合業者組成「國家隊」搶進市場。

台美關稅貿易協議拍板，學名藥及其成分全面納入零關稅，激勵生技股盤中走強。藥華藥直攻漲停至587元，保瑞、美時、康霈同步上揚，漲幅約4%至7%，市場反映外銷利多與產業前景轉佳。針對這個狀況，陳誼芬指出，全球原料藥長期遭中國大陸與印度兩大強權壟斷，中國憑藉產能優勢壓低售價，台灣若想在美國市場突圍，必須鎖定製程難度較高的品項。

她建議鎖定特殊給藥路徑的產品，例如胜肽類或胰島素等「針筆劑型」，或是整合降血壓與降血糖功能的「複方藥物」來強化藥效，甚至是呼吸道吸入器等高門檻技術，才能在價格戰之外開闢藍海。針對外銷現況，陳誼芬指出，台廠持有「外銷專用許可證」、僅供出口的藥品共574項，銷美品項雖不多，但零關稅有助拓展通路。

陳誼芬表示，台製學名藥主要外銷東北亞與東南亞，歐美布局有限；原料藥則以西方為主。未來在取得國際品質認證下，零關稅將成為進軍美國市場的重要助力。

陳誼芬指出，量能調度亦是關鍵挑戰。美國市場量體龐大，單一藥廠現有產線難以承接大型訂單。她呼籲政府發揮整合角色，促成業者資源共享與合作，以「國家隊」模式放大整體量能。隨外銷比重提升，不僅可推動產業升級，也將為台灣經濟創造雙贏效益。

