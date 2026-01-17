台美記憶體廠結盟…力積電銅鑼廠 585億賣美光

晶圓代工廠力積電。聯合報系資料照

美國記憶體大廠美光與力積電（6770）昨（17）日共同宣布，雙方已簽署獨家意向書（LOI），美光將以總價18億美元（約新台幣585億元）現金，收購力積電位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠。

這樁交易不僅化解先前業界傳聞多時的「雙龍搶珠」僵局，更寫下台美記憶體深度結盟新里程碑，雙方將由競爭轉為共生。

根據協議，美光將取得力積電銅鑼廠區P5晶圓廠所有權，包含一座擁有30萬平方英尺無塵室空間的12吋晶圓廠。美光預計分階段導入自有技術設備，規劃今年第2季完成交易，最快2027年下半年起，該廠將為美光DRAM全球產能貢獻戰力。

廣告 廣告

美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia指出，此次收購案將與美光目前在台灣的營運高度互補。由於銅鑼廠區緊鄰美光台中廠區，此舉不僅能提升產能因應供不應求的市場，更能促進台灣營運基地整體綜效。

力積電董事長黃崇仁表示，出售銅鑼廠可大幅改善公司財務體質，更重要的是，力積電將藉此納入美光DRAM先進封裝供應鏈，雙方已達成共識，美光將在DRAM晶圓後段組裝製程與力積電建立長期合作。

此外，美光也承諾將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。業界認為，這象徵力積電正加速淡出低毛利的標準型產品競爭，透過與龍頭廠技術掛鉤，轉向高附加價值市場，對其毛利率回升具備長期支撐力。

力積電總經理朱憲國強調，公司將在確保生產不中斷前提下，有序將銅鑼廠的人員、設備及產品線遷回新竹廠區。透過這次資產活化，力積電將集中資源開發AI應用所需的3D AI DRAM、矽中介層（Interposer）及電源管理IC等，力求在AI供應鏈中占據關鍵環節。

業界分析，美光此時出手，主因是記憶體供需失衡嚴重，執行長梅羅塔先前曾直言供貨僅能滿足客戶六成需求。力積電銅鑼廠身為「即戰力產能」，具備完工無塵室且管線規格符合記憶體製程，讓美光得以跳過兩年建廠期，在最短時間擴張版圖，成為這場台美策略合作達陣的關鍵。

【看原文連結】

更多udn報導

遭尪酸永遠不會中獎 她爽抱回「豪宅+千萬現金」

「人老不管用」遭5部戲換角 國民阿嬤嘆無容身之處

學測1科沒考好「直接明年見」？高中師點頭認證

TWICE粉絲別看！多賢「和青梅竹馬滾床」車速太快