台美談判不確定性消除 1月消費信心創9個月來新高

中央大學台灣經濟發展研究中心今天(27日)公布2026年1月消費者信心指數(CCI)，總指數為67.16點，較上個月大幅上升2.86點，創9個月來最高。學者指出，台美談判結果逐漸確定，加上股市大漲與物價壓力趨緩，帶動民眾對整體景氣的看法轉趨正面。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，過去半年消費者信心指數長時間膠著在63到64點之間，這次出現顯著上升，代表受訪民眾對景氣的看法已有明顯改善。其中，六項分項指標全數顯著上升，上升幅度最大的是「未來半年物價水準」，為37.34點，月增4.52點。

吳大任分析，去年下半年消費者物價指數(CPI)年增率約落在1.2%到1.5%之間，低於央行2%的警戒線，加上國際能源價格在低檔震盪，使民眾對物價上漲的憂慮有所緩解。

上升幅度第二的指標為「未來半年投資股票時機」29.52點，月增3.15點。吳大任指出，台股指數站上3萬2千點，雖然部分高價股一般投資人不易進場，但ETF與基金選擇增加，讓不少民眾仍能分享股市上漲帶來的正面效果，也進一步推升「未來半年家庭經濟狀況」指標，月升2.71點至80.39點。

此外，「未來半年國內經濟景氣」、「購買耐久性財貨」以及「就業機會」等指標也都顯著上升。吳大任表示，股市表現亮眼、家庭經濟改善，使民眾對短期景氣展望相對樂觀。他說：『(原音)有很多不確定因素消除之後本來就是會對台股的影響比較正面，然後台股的上漲也帶動了家庭經濟也隨之改善，很多公司他的股價也上漲了，應該是更有能力發給員工更高的年終獎金，所以說這些效應在這個時候一起發生，就帶動我們這次消費信心的調查顯著的上升。』

值得關注的是，「購買房地產時機」也來到94.95點，月增2.32點，逐步接近100點的信心轉折點。吳大任指出，股市熱絡仍對房市與耐久性財貨形成支撐，加上農曆年前汽車、家電促銷活動增加，帶動整體買氣回溫。

不過，吳大任也提醒，雖然短期信心明顯回升，但後續仍須留意台美談判結果在國內政治層面的落實情況。他指出，談判不確定性一旦重新升高，仍可能影響市場與消費信心。

中央大學說明，此次調查於2026年1月18日至21日進行，採電話訪問與電腦隨機抽樣方式，共完成2,971份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。