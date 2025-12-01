台美談判對等關稅調降機率有多高？ 楊珍妮：非常高

針對台美關稅談判議題，經濟部長龔明鑫（右）1日在立法院對台美關稅談判的結果及所推動的「台灣模式」表達了明確且強烈的信心。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（左）也指出，在行政院副院長鄭麗君帶領的團隊努力之下，一定會爭取目標，「我們有信心」，協定結果符合大家期待的機率非常非常高。（黃世麒攝）

台美關稅協議攸關台灣多個貿易產業及台商的生計，外界高度關心台美關稅談判是否有望有新的突破或是進展。經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今（1日）被問及調降對等關稅機率高不高？她回應，「機率非常地高」。

行政院經貿辦、外交部、經濟部等單位今聯合赴立法院報告「台美關稅協議」進度與影響。國民黨立委謝衣鳳今在經濟委員會質詢時詢問，國人在意我們有沒有比日韓更好條件？台灣到底投資多少？有什麼具體數字？楊珍妮回應，日韓跟我們情形不一樣，我們投資模式是依我產業結構、經濟發展、業者需求訂出來，金額因為還在議定當中，細節不便對外宣布。

謝衣鳳也問關稅何時可以底定？楊珍妮回應，232一談妥的話，對等稅率一定要調降且不疊加，盡速依照國人期待提出最好稅率。謝再追問「一起談的情況下，對於未來關稅可能調降的機率有多大？」「機率有多高？」楊珍妮對此表示，鄭副院長對領導團隊有信心，我們一定要爭取對等調降且不疊加，「機率非常地高」。

另外，民進黨立委邱議瑩質詢時則詢問，有關目前台美磋商氣氛跟進度是怎麼樣？楊珍妮回應，美方從我們4月開始談判，都非常肯定我方務實、積極態度，談判氣氛是正向地發展。邱議瑩也問，外媒指台灣要投資美國4000億美元，也引發在野批評、並指這是黑箱作業。對此，楊珍妮回應，這個金額應該是揣測的，我們也沒有黑箱作業，任何談判細節沒到定案沒辦法對外說明，金額尚未議定。

