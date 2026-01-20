台美談判幕後！楊珍妮以政院為家靠福利社補給 守夜應援豆漿喝完被放鳥

政治中心／李奇樺報導

政院發言人李慧芝透露，台美關稅談判有六輪，政院守夜待命應援。（圖／新台灣加油）。（圖／新台灣加油）

行政院今（20）日召開「台美關稅談判說明記者會」，會中行政院秘書長張惇涵就透露，府院為了能在第一時間接獲來自鄭麗君一行人所傳達回來的資訊，總統賴清德更幾度領軍開會，就是為了要「零時差」陪伴談判團隊。政院發言人李慧芝也在三立談話節目《新台灣加油》透露，其實每次談判，府院為了能夠做好談判團隊的後援，都隨時待命，甚至還曾發生過大家把宵夜的豆漿都喝完了，最後散會的情況。

李慧芝在節目中延續今日張惇涵在記者會分享的宵夜故事，她透露美國跟台灣的實體談判一共有六輪，每一輪的談判，府院都零時差地待命，就是希望能成為遠在美國的談判團隊的後援。

李慧芝接著話鋒一轉，透露不是每一次談判都可以順利舉行，因為有時候美方可能臨時會有其他的會議或是其他的狀況，例如延後或者是取消 ，且實際上，每一輪談判，會議不見得只有一天，加上美國國內的事務也相當繁雜，美方也可能臨時有其他的狀況 ，更曾發生過大家豆漿喝完了，但也解散了，這也代表說，府院這邊其實一直都準備好要談判的準備。

李慧芝坦言，美國官員政務繁忙，六次會議也有流過會，政院守夜應援豆漿喝光也解散了。（圖／新台灣加油）

談到此次談判的功臣之一政委楊珍妮，李慧芝就透露，為了能夠幫台灣取得不錯的談判成果，楊珍妮已經忙到沒有時間可以出去採購自己家的民生用品，也還好行政院內有小小的福利社，這才讓她能夠補充日用品，甚至就連水果也都在福利社購買。

