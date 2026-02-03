台美談判幻象 賴清德民調虛實

（圖／本報系資料照）

賴清德近期民調有上升趨勢，甚至接近「黃金交叉」，不少台灣底層民眾納悶，這樣的「政績」也能獲得民調數字加持？其實翻開台灣民調頁章，民調的虛與實並不在數字本身，而是潛藏在人民心裡的有數，選票開出來才能見真章。

賴清德就任至今的「政績」，除了搞出勞民傷財的大罷免，力挺行政部門不附署不執行，御用大法官淪為幫凶，打壓言論自由製造綠色恐怖，負面形象罄竹難書，竟然能翻轉民調回升，除了台灣民調包括樣本題目等常悖離學理甚至現實，關鍵因素應該是所謂台美談判的幻象效應。

賴清德不願信守承諾前往立法部門說明政策，也不願出席彈劾公聽會據理抗辯，卻親上火線舉行記者會，暢談台美談判的「成果」，甚至「情勒」立法部門，要求配合放行預算，否則就是與「民意」抵觸，不得不說民進黨果然擅長選戰，如果這種勢頭持續到年底選舉，在野黨恐怕又有苦頭吃。

賴清德絕口不提台美談判過程的「艱辛實情」，只從結果去精巧包裝，從三大戰略方向下手，美國對台灣的「霸凌」，變成緊實合作的「親密夥伴」，確實「高明」至極。

然而除了台美談判的不堪過程與結果，賴清德沒有說的真實，卻已經直接在台灣發酵，困在悶葫蘆裡的台灣民眾，對這場記者會顯然冷感，即使反感也有苦難言，甚至開始懷疑人生。

政治是真實與謊言的槓桿，賴清德提出所謂三大戰略方向，其實是台灣僅存的三大資產，如今一股腦兒打包全送給美國，只想4月趕快去北京和習近平喝交杯酒的川普，根本不屑一顧，甚至認為只是剛好而已或仍然不夠，賴清德民調如果綁在這個火箭上升，其實是很危險的。

正因為賴清德對美國的執念甚至單戀，不惜將台灣全民打拚數十年的成果，幾乎全部奉送給美國，還立下「借據」，賴清德記者會上一字不提兩岸經貿，只選擇在目前看來最有利的點上做精緻包裝，對台灣民眾進行另一種催眠。

台灣現況的虛與實，其實就是賴清德民調的映照，在他記者會上志得意滿同時，台灣社會苦人多，韓國瑜去年雙十節上的闡述，才是台灣的真實，當時確實喚醒許多台灣底層的辛酸共鳴，然而不到半年時間，健忘又善良的台灣人民，又隨著所謂台美「合作」的幻象昏昏欲睡，可愛又可憐的台灣人，你怎麼那麼好騙？

民調的真實，應該植基於社會的真實，賴清德民調的虛與實，賴清德都不能理解，只有你懂。（作者為資深媒體人）