【台美談判底定】應對「台灣模式」上路 賴清德邀民間業者座談

總統賴清德今天（20日）邀請工具機與零組件產業業者入府座談。（總統府提供）





台美關稅談判底定，雙方達成多項關鍵目標，政府隨即進入下階段進程，由府院高層展開「產業傾聽之旅」，直接面對業者以了解不同產業需求。首場座談已於20日下午展開，由賴清德總統邀請工具機與零組件產業業者入府座談。

台灣完成與美國關稅談判，成功爭取「最惠國待遇」，不僅與日本、韓國、歐盟站在公平競爭起跑線，台灣爭取到對等關稅調降為15%且不疊加、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係，並爭取到半導體及相關商品等232關稅最惠國待遇。

廣告 廣告

賴清德日前表示，府院下一階段工作是與地方政府一起，幫助中小微企業克服挑戰。據了解，在完成談判之後，府院將展開新一波「產業傾聽之旅」，20日由賴清德首先與工具機與零組件業者入府座談。

據指出，自去年4月開始，美國向貿易往來國提出高難度關稅要求，賴政府第一時間便展開一系列產業座談，由執政團隊兵分多路，走訪全台半導體、ICT、工具機零組件、中小微企業、農漁畜牧與養殖等不同產業，了解業者實際需求。

而這場馬拉松式的溝通，讓政府在最短時間內提出930億元產業支持方案，成為全世界第一個提出對產業支持的政府，同時穩定產業信心，讓產業心聲成為後續台美談判桌上最堅實的民意後盾。

而在台美關稅談判底定之後，府院團隊隨即進行新一階段的產業佈局與因應工作，由賴清德打頭陣，20日邀請工具機與零組件產業業者入府座談。

府方指出，工具機產業被譽為「工業之母」，是台灣經濟發展與製造實力的戰略支柱，更是半導體及航太產業的重要推手；因應台美談判後的產經新局，賴清德親自與業者對焦三大主軸。

第一，檢視政府現有支持政策是否足夠，確保資源精準支援企業；其次，加速推動數位與淨零雙軸轉型，持續提升競爭力、確保維持領先地位；第三，立足「台灣模式」，協助產業在台美戰略夥伴關係深化下，開拓更寬廣的發展空間。

而在賴清德打頭陣之後，行政院也將於本週五接力，持續與產業對焦，務求在台美戰略夥伴關係升級的關鍵時刻，要將談判桌上的紅利，實質轉化為台灣百工百業轉型升級的驅動力。（責任編輯：殷偵維）