台美談判底定！賴政府展開新一波產業座談

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判底定，雙方達成多項關鍵目標，包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係，並爭取到半導體及相關商品等232關稅最惠國待遇等，總統賴清德日前表示，府院下一階段工作是與地方政府一起，幫助中小微企業克服挑戰。據了解，府院為此隨即展開新一波「產業傾聽之旅」，即便台美關稅爭取「最惠國待遇」，與日本、韓國、歐盟同等的公平競爭起跑線，政府仍嚴陣以待，務求穩健應對關稅帶來的長遠影響。

據指出，面對美國對等關稅政策，賴政府去年4月第一時間便展開一系列產業座談，執政團隊兵分多路走訪全台，深入半導體、ICT、工具機零組件、中小微企業、農漁畜牧與養殖等百工百業，第一線傾聽業者的憂慮與期待，這場馬拉松式的溝通，讓政府在最短時間內提出930億元產業支持方案，成為全世界第一個提出對產業支持的政府，同時穩定產業信心，讓產業心聲成為後續台美談判桌上最堅實的民意後盾。

隨著上週台美關稅談判底定，台灣成功爭取到關稅調降及232條款最惠待遇，如何在關稅談判成果的基礎上，降低產業影響、協助升級轉型、佈局全球，成為府院團隊的優先工作。為此，賴政府本週立刻再展開新一波「產業傾聽之旅」，以行動說明政府、民間站在同一陣線，以業者第一線心聲為根基，要擬定最佳經貿戰略藍圖，而首場座談於今日（20）日下午啟動，賴清德主動邀請工具機與零組件產業業者入府座談。

工具機產業被譽為「工業之母」，是台灣經濟發展與製造實力的戰略支柱，更是半導體及航太產業的重要推手。據指出，台美談判後的產經新局，賴清德親自與業者對焦三大主軸：第一，檢視政府現有支持政策是否足夠，確保資源精準支援企業；其次，加速推動數位與淨零雙軸轉型，持續提升競爭力、確保維持領先地位；第三，立足「台灣模式」，協助產業在台美戰略夥伴關係深化下，開拓更寬廣的發展空間。

此外，談判團隊秉持「四全」精神，全程掌握、全盤考量、全神貫注、全力以赴，密切掌握國際經貿變局與各國談判進程，以守護我國產業利益為最優先，不分日夜、克服時差，政府民間團結一致對外，爭取最好談判結果。

行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君上午率先召開記者會，向國人詳盡說明，賴清德下午緊接著與產業展開首場座談，行政院也將於本週五接力啟動。知情人士指出，在台美談判新局後，府院主動出擊，持續與產業對焦，務求在台美戰略夥伴關係升級的關鍵時刻，要將談判桌上的紅利，實質轉化為台灣百工百業轉型升級的驅動力。

