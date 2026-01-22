台美談判底定！賴清德揭具戰略意義成果

▲台美關稅談判底定，總統賴清德表示，台灣獲得對產業有實質助益，更具長遠戰略意義的成果。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判底定，總統賴清德今（22）日表示，台灣獲得對產業有實質助益，更具長遠戰略意義的成果，包含台灣商品取得公平競爭機會、台灣成為全球第一個爭取到232條款優惠待遇的國家、台美合作建立了台灣模式等；他強調，政府對產業的協助，不會因為關稅談判告一段落就停止。

賴清德上午接見「社團法人中華民國工業協進會」時表示，這幾年全球經貿環境快速變化、供應鏈重組、地緣政治風險升高，再加上美國調高關稅政策，都讓企業經營面臨更多挑戰，特別是許多中小微企業，以傳統製造業而言，更是衝擊經營與佈局，政府十分理解大家所承受的壓力，也清楚這段時間產業界的艱辛。

賴清德提到，當去年四月，美國宣布新的關稅政策，他和行政院長卓榮泰分頭與產業座談，行政團隊也持續與業界交流，同時副院長鄭麗君率領的談判團隊，更全力和美國協商，替台灣的百工百業爭取更有利、更穩定的發展條件。

賴清德說，上周五台美關稅談判已經底定，台灣獲得對產業有實質助益，更具長遠戰略意義的成果。首先，在對等關稅上台灣從一開始面臨32%的關稅壓力，降到20%的暫行關稅，最終確定在15%，而且不疊加，這讓台灣與日本、韓國、歐盟一致，為台灣的商品爭取到公平競爭的機會。

賴清德接續說，在232條款方面，台灣成為全球第一個爭取到優惠待遇的國家，不僅僅半導體及衍生性商品，在一定額度內免稅，木材傢俱、汽車零組件、航空零組件等也獲得最優惠的稅率，如此一來降低了產業的不確定性，更為企業保留更大布局空間。

第三，賴清德提到，台美合作建立了台灣模式，未來台灣企業赴美投資時，將更順利取得土地、水電等關鍵基礎設施形成產業聚落，同時也歡迎美國企業來台投資，透過雙向布局深化合作，來創造互利雙贏的局面。

賴清德指出，關稅議題完成總結，只是協助產業的第一步，真正決定產業長遠發展的，還是企業本身的體質與競爭力，政府重視各個產業的發展，特別是對於中小微企業傳統產業，都推出量身打造的政策。

賴清德提到，因應美國關稅，政府提出930億元的出口供應鏈支持方案，協助企業研發轉型取得外銷貸款與信用保證，並且爭取海外訂單，讓企業有資金、有彈性，也有時間調整步伐，也推動中小微企業多元振興發展計畫，協助企業推動數位與AI應用、淨零轉型、拓展通路，產業競爭力輔導團為企業轉型注入更多動能，「我要強調，我們對產業的協助，不會因為關稅談判告一段落就停止」。

賴清德說，前天他和工具機業者見面，今天跟大家交流，接下來我和卓榮泰、行政團隊，會持續到各縣市，與各個產業密切溝通，了解第一線的需求，與業界攜手因應各項挑戰。

賴清德認為，台灣經濟的穩定及韌性，不只建立在少數高科技產業，帶動中小微企業升級轉型、強化體質，更是政府首要的目標。

展望未來，賴清德說，AI新十大建設將從主權AI、國家算力中心到矽光子、量子運算與機器人等關鍵技術，讓AI成為百工百業都能應用的基礎建設，期待台灣製造業能夠在既有的技術實力，與品質優勢上進一步結合AI數位化與系統整合的能力，成為全球製造體系中深厚信任且不可或缺的夥伴，也希望工業界的夥伴能繼續響應國家政策，投入國防、太空等關鍵領域，並且透過政府支持產業產業累積量能，回饋國家安全韌性與發展的需求，共同打造成長的良性循環。

