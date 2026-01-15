台美談判拚低關稅 經部：已預留資源助產業因應衝擊

（中央社記者曾筠庭台北15日電）針對台美關稅談判進展，經濟部次長何晉滄今天表示，若關稅能降至最低，將有助改善台灣傳統產業競爭條件，經濟部已在韌性特別預算中取得460億資源協助產業，並預留約200億元視談判結果與實際衝擊情形，適時投入支援。

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮14日赴美進行關稅談判，台美達成協議進入最後階段。

近來傳統產業同時面臨關稅與匯率波動的雙重挑戰，何晉滄今天在主持經濟部業務會報前接受媒體聯訪指出，政府除運用韌性特別預算協助傳產因應關稅衝擊外，目前輔導重點更放在推動產業轉型，鼓勵業者跨足半導體、軍工、太空及次世代通訊等新興領域。

何晉滄舉例，台灣已有多家工具機、機械與石化業者成功切入半導體與軍工產業，並實際取得訂單；以無人機為例，近期台灣無人機對波蘭出口表現顯著成長，顯示傳產透過技術升級，可有效提升附加價值與國際競爭力，而半導體產業近年積極提高在地採購比重，對傳產而言正是轉型與升級的重要契機。

此外，有關外媒報導美國要求台積電擴大對美投資，包括在亞利桑那州增建5座晶圓廠一事，何晉滄表示，目前相關內容僅屬媒體傳言，實際情況仍須由台積電對外說明。

他強調，台灣企業對外投資一向設有既定審查機制，待台積電布局明朗後，政府將依法審查，但目前尚未收到台積電擴大對美投資的申請案。

媒體也關切台積電若擴大赴美投資，是否引發人才或資金外移疑慮，何晉滄回應，台積電一定會將最先進的技術與量產能量根留台灣，且研發人力是他們核心競爭力的來源，而且政府設有半導體學院，長期投入半導體人才培育，不必過度擔心人才外流問題。（編輯：林淑媛）1150115