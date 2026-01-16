台美談判敲定對美投資2500億美元 邱德成呼籲政府引流這筆鉅資

〔記者方韋傑／台北報導〕台美貿易談判敲定對等關稅15%且不疊加，並確立半導體及衍生品在相關條款下取得最優惠待遇，外界解讀台灣在全球半導體、AI與高科技產業版圖中的制度性定位更趨明確。創投公會暨私募股權公會理事長邱德成今天指出，關於台灣對美直接投資2500億元(約新台幣7.8兆元)，呼籲政府善加引導保險業在海外佈置的20多兆元資金，與台灣產業能更緊密的連結。

邱德成表示，全球供應鏈重組的核心已從製造成本或關稅條件，轉向「資本動員力」的較量。美國、日本與歐洲的創投與私募股權早已不只是金融角色，更是國家產業政策的重要執行者，長期投入半導體聚落、AI基礎設施、能源轉型與公共建設，成為支撐國家競爭力的隱形骨幹。反觀台灣雖具備雄厚民間資金實力，但長期受限於制度設計，出現資金有餘、投資不足的落差，導致產業有需求，卻缺乏能承接的長期資本。

在產業布局方面，邱德成觀察，配合台積電及半導體供應鏈赴美、赴歐擴產，台灣企業正加速走向全球，但若僅由企業單打獨鬥，缺乏制度化資本支撐，中小企業跨國設廠門檻將更高，也難以形成具規模與韌性的產業聚落。他認為，關鍵不在於要不要「走出去」，而在於建立創投與私募股權投資平台，讓資本有組織地跟著產業一起聚焦海外科學園區與關鍵產業節點的布局。

邱德成說，海外科學園區具備穩定租金與長期現金流特性，可望成為長期資金風險可控、收益穩健的投資標的。若能引導私募股權投入海外科學園區與半導體、AI供應鏈據點，不僅可協助台灣中小企業降低設廠與行政成本，也有助於在全球重組過程中，建立更完整的產業聚落與供應鏈韌性。

值得注意的是，邱德成點出，台灣保險業目前在海外配置的資產規模已高達二十多兆元，長期以來多集中於國外固定收益商品，與台灣產業發展的連結相對有限。若能透過創投與私募股權平台，引導這些長期資金投資與台灣產業高度相關的海外科學園區、半導體與AI供應鏈節點，資金雖然出海，但產業價值與決策重心仍可根留台灣，同時提升資產配置效率，讓金融實力轉化為支撐國家產業戰略的力量。

邱德成強調，若要形成上述良性循環，政府角色至關重要，應比照國內公共建設的制度設計，將海外科學園區納入制度性投資範疇，並提供一致且可預期的配套措施，例如公共建設認定、保險業投資風險係數調整等，以提升專業機構投資意願，讓長期資金順利進場。台美談判讓台灣站上正確位置，接下來制度是否跟得上，將決定台灣能走多遠；下一階段的競爭不在談判桌上，而在資本制度的設計能力與執行力。

