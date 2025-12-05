台美談判最後階段 卓揆：爭取稅率15％

行政院長卓榮泰5日表示，我方跟美國的談判已到最後階段，至於關稅稅率，卓榮泰說，世界趨勢好像都是降到15％。（吳嘉億攝）

台美關稅談判持續進行，行政院長卓榮泰5日表示，我方跟美國的談判已到最後階段，雖還沒有總結會議，但相關技術性磋商已經完成，靜待能夠進一步，不讓產業界一直在不確定的狀態中；同時，也會爭取我方的條件不比競爭對手高。至於關稅稅率是否能降至15％，卓榮泰說，世界趨勢好像都是降到15％，關稅10％的國家應是非美國逆差國，但台灣對美順差非常大。

美國商務部長盧特尼克日前聲稱台灣要訓練美國勞工，目標是將整個半導體供應鏈移轉至美國。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥昨痛批，當美國要求台灣訓練「美國勞工」時，就是把台灣的大腦和心臟通通外流，政府不能假裝不知道；當美國逐步建立自己的供應鏈，台灣戰略價值將逐步下降。

對此，卓榮泰昨接受廣播節目專訪時回應，台灣高效率的人力是其他國家不能相比的，台積電去美國設廠，如果要達到跟台灣一樣的效率，必須有一批高效率的人力，這些人力不可能從台灣去，因台灣缺乏人力，所以可能訓練的是在台灣廠商裡面工作的人。

至於盧特尼克稱台灣投資金額會比3000億美元高，卓榮泰表示，美方沒有提出過要什麼3000億美元，「這個數字我沒有聽過」，各界關注日本5500億美元、韓國3500億美元，很多人說台灣會不會在這個天平上秤一秤，但美方這次談判基本上是一對一的雙邊關係在談。

對於20％關稅下降的可能性，卓榮泰說，讓台灣失去了各種競爭力，並非美國政府希望發生的，因為台灣若有高競爭力，可協助其他國家的力道會更強，且台灣在地緣政治上防衛自己的力量也會更強，這部分雖沒有列在談判桌上，他認為雙方有高度默契。至於年底會談判結束嗎？卓說，「我們從感恩節期待到聖誕節」。