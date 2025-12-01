台美談判最後階段！龔明鑫：有信心稅率調降

▲ 台美關稅談判進入到最後階段，經濟部長龔明鑫今（1）日表示，台灣稅率可以有現行的「20+N」進一步往下調降且不疊加有信心。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判進入到最後階段，經濟部長龔明鑫今（1）日表示，與日韓是拿一筆錢給美方投資，而後利益均分不同，「台灣模式」是台美雙方行政單位相互溝通，貼近客戶結合市場，爭取更有利的投資環境與條件，更對稅率可以有現行的「20+N」進一步往下調降且不疊加有信心。

立院經委會今日邀請國發會、經濟部、外交部等部會「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行專案報告。

民進黨立委陳亭妃質詢時關心台美關稅談判最新進度，由於攸關產業利益，詢問龔明鑫對調降關稅往下、關稅不疊加以及是否爭取232條款多項優惠的現況，龔明鑫依序回應，皆有信心達成目標。

龔明鑫進一步指出，在「台灣模式」下，台美行政團隊雙向溝通，對赴美企業爭取更有利的投資條件，企業貼近客戶又可以賺到錢，產業得以往前進。

至於民進黨立委林岱樺提出，過去投資台灣三大方案後台商回流，增加2.5兆元投資、8萬個工作機會，但媒體報導台灣將投資4000億美元（約為新台幣12.5兆元），產業可能往美遷移將產生的衝擊。

龔明鑫則強調，不會排擠到國內投資，先進技術也會留在台灣。

