台美談判最後一哩路！關稅有望調降不疊加？龔明鑫：有信心達成

台美關稅談判邁入最後階段，經濟部長龔明鑫今日在立院備詢時，被問到是否台灣關稅談判結果有機會調降至20%以下且不疊加，他有信心表示「有信心達成」。

龔明鑫今日赴立院報告備詢。（圖/中天新聞）

龔明鑫今天（1日）上午赴立法院經濟委員會前受訪，對關稅談判是否有望達成「不再加徵」？龔明鑫僅簡短回應，「那就是努力的方向」。

陳亭妃質詢龔明鑫。（圖/中天新聞）

而民進黨立委陳亭妃質詢時，也直接詢問龔明鑫目前台美關稅談判進度情形，對調降關稅往下、關稅不疊加以及是否爭取232條款多項優惠的現況，龔明鑫都一一表示「有信心達成目標，是努力的目標」。

龔明鑫強調，在「台灣模式」下，台美行政團隊雙向溝通，對赴美企業爭取更有利的投資環境和條件，企業貼近客戶又可以賺到錢，這些錢可以回饋台灣，讓產業可以往前走。

