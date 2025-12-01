台美談判最終階段 國發會盤點3產業影響最鉅

根據國發會盤點，受到關稅影響較大的產業主要為工具機、機械、汽車零組件等，主要是由於日、韓、歐盟等競爭對手國稅率享有15%較優惠關稅。(資料照，記者吳欣恬攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕台美關稅談判進入最後階段，我方持續爭取調降對等關稅且不疊加原MFN稅率，以及 232 條款多項關稅最優惠待遇。而根據國發會盤點，受到關稅影響較大的產業主要為工具機、機械、汽車零組件等，主要是由於日、韓、歐盟等競爭對手國稅率享有15%較優惠關稅。

立法院經濟委員會今邀經濟部、國發會、行政院經貿辦等相關單位，就台美關稅協議做專案報告並備詢。

國發會主委葉俊顯報告時指出，我方持續爭取調降對等關稅且不疊加原MFN稅率，以及 232 條款多項關稅最優惠待遇，同時為我方赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件。

廣告 廣告

根據智庫評估，美方7月31日宣布將臺灣對等關稅加徵稅率自原先4月2日32%調降至20%，對我國出口、產值、GDP及就業的影響將減緩約5成。

葉俊顯提到，今年1至10月我國對美出口前30大工業產品占整體輸美比重82.7%，其中屬於「對等關稅豁免清單」出口額約為1156億美元，占對美出口總額約76.2%，多為半導體、伺服器等主力出口產品，受美國20%暫時性對等關稅影響較低。

至於受暫時性稅率20%加上原MFN稅率影響產業，目前盤點受影響較大主要為：工具機、機械、汽車零組件等，主要是由於日、韓、歐盟等競爭對手國稅率享有15%較優惠關稅。

為協助產業因應國際經貿變局，葉俊顯說，政府將落實行《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性》特別預算，以「支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性」4大主軸、11項措施協助產業，以維持產業競爭力，並透過擴大內需方式，穩定臺灣經濟發展動力。

葉俊顯強調，AI為帶動我國未來經濟成長的重要引擎，因此，政府將推動「AI新十大建設」，落實臺灣成為智慧科技島的國政願景，透過推動「智慧應用」、「關鍵技術」及「數位基磐」三大主軸，預計於2028年創造7兆元產值和18萬個高薪就業機會，並讓臺灣AI實力全球排名前14，並期於2040年創造15兆元以上產值和50萬個高薪就業機會，讓臺灣AI實力成為全球排名前5。

【看原文連結】

更多自由時報報導

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

醫學院學生休學跑去開Uber打工 親吐殘酷現實

不是工程師、醫生！未來10成長最快10個職業揭曉 它年薪破400萬最吃香

台積電上榜！外媒點名現在最值得買進「3檔股票」

