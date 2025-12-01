台美談判正在文書交換！陳亭妃質詢爭取稅率調降、232條款優惠...龔明鑫：有信心達成

立法院今（1日）召開經濟委員會，邀請經濟部長龔明鑫、台美關稅談判總代表楊珍妮等官員，出席進行「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」專案報告。針對民進黨立委陳亭妃質詢外界最為關注的調降稅率不疊加、爭取232條款優惠待遇等，龔明鑫與楊珍妮皆直言「有信心」達成這些目標。

目前台美關稅談判已進入最後階段，在進入總結會議前，雙方正在進行文書交換過程，以確定雙方提供的內容。經濟部表示，我方希望調降關稅稅率且不疊加原稅率，並爭取232條款關稅優惠待遇。

陳亭妃指出，說實話，現在定不定案是在於美方到底要訂定何種方向，政府不斷強調說希望用「台灣模式」，到底何謂台灣模式？



龔明鑫回應，廠商立足台灣後開始要布局全球，如果在美國當地有訂單，政府如何與美方共同協助企業落地，產生經濟效益，意即雙方溝通的一種模式。



龔明鑫解釋，就像我國的科學園區最大的優勢有兩項，第一是一站式服務，所有問題都能幫忙、行政協調也可以；另外是產業聚落的形成，協助企業產生群聚效應或是供應鏈的合作關係，供應鏈不一定在當地，也可能在台灣，這些皆需雙邊行政單位溝通協調，希望未來能達到如此效果。



問及是否對關稅調降、爭取不疊加原MFN稅率、爭取232條款優惠有信心，龔明鑫表示，他們有信心能夠達成，都是經濟部努力的目標。楊珍妮也說，相信副院長鄭麗君帶領的執行團隊之下，有信心爭取這些目標。

(圖片來源：國會頻道)

