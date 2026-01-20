台美談判立功！鄭麗君成2026北市長大熱門 本人笑喊：考古題了

台美關稅談判團隊19日歸國，今（20日）上午召開說明記者會。

行政院副院長鄭麗君近日率領團隊完成台美關稅談判，成功為台灣傳統產業與半導體爭取到等同日、韓的最惠待遇。這份亮眼的「期末考成績單」讓民進黨內勸進她出戰2026台北市長的聲浪再起。對此，鄭麗君直言，這早已是「考古題」，並重申其一貫立場：「過去我的回答都算數。」

針對黨內將她視為台北市長提名的「最強大亮點」，鄭麗君今（20日）展現俐落風格，笑稱這道題目她已經回答超過10年，面對勸進壓力，她強調自己是「做什麼說什麼、說什麼做什麼」的人。回顧2018與2022年，鄭麗君均以「沒有參選規劃」回應，表態更傾向於智庫研究與政策規劃，儘管基層看好其知性形象與此次外交戰功，但黨政人士坦言，最終仍取決於鄭麗君的個人意願，以及身兼黨主席的賴清德總統是否能親自說動。

行政院「台美關稅談判說明」記者會上，鄭麗君詳細說明此次台美關稅談判的重大突破，她指出，台灣已確定取得與歐、日、韓同等的15%最惠關稅待遇，且不疊加，這對於工具機、機械、醫療及家具等傳產輸美競爭力至關重要。

團隊重點成果包括半導體優先權，台灣成為全球第一個優先取得半導體關稅免稅配額的國家，且配額外仍享有最惠稅率；台美已簽署投資合作備忘錄（MOU），未來數週內將完成簽署台美對等貿易協議；鄭麗君強調，這是以「台灣模式」支持產業延伸實力，是「加法與乘法」的布局，而非產業外移，目標是打造民主陣營的高科技供應鏈。

回顧9個月的談判歷程，鄭麗君感性表示，這是一場與時間賽跑的耐力賽。由於台美時差，團隊在華府談判時，台北的賴清德總統與卓榮泰院長總是無時差地「On-call」支持。她透露，「台北那一端總是有人沒有睡覺，隨時準備討論與回覆」，正是這種跨海、無時差的團隊合作，才讓台灣能在不確定的局勢中，守住穩定與經濟安全。





