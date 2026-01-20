台美談判背負國家利益 鄭麗君壓力山大楊珍妮激動哽咽

（中央社記者曾智怡、賴于榛台北20日電）台美關稅談判達成協議，主談人行政院副院長鄭麗君以及行政院政務委員楊珍妮是領軍團隊的功臣，9個月來背負國家整體利益壓力山大，楊珍妮今天甚至在台美關稅談判說明記者會提及經貿辦同仁日夜陪伴時一度哽咽；行政院長卓榮泰則分享鄭麗君談判壓力都寫在臉上與心裡，「有時講話聲音也微微顫抖。」

台美關稅談判日前達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。

談判團隊昨天上午返台，行政院長卓榮泰親自前往桃園國際機場接機，行政院今天舉行台美關稅談判說明記者會，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮分享一路以來歷程。

她說，這次談判府院、國安團隊給予明確政策立場談判方向，該堅持就堅持、該爭取就爭取，除感謝長官支持指導外，也感謝相關單位對經貿辦協助，她更在感謝同仁日夜陪伴時一度哽咽。

楊珍妮表示，上週簽署MOU，朋友和業者紛紛寫信稱她回來終於可休息與聚餐，她都回答，「這輛火車開出tunnel（隧道）、看到曙光，但還沒到站」，因為對等貿易協定尚未簽署。

她提到，昨天下飛機，沒預期行政院長卓榮泰和秘書長張惇涵會來，「看到他們真的像回到家裡，只差一點沒擁抱他們」，對於家人一路支持感到很感動，「touch my heart」，「我這個人很愛哭」，當她談起經貿辦同仁的日夜陪伴，再度哽咽。

除昨天親自到機場接機外，卓榮泰今天再度感謝談判團隊，以及主責談判的行政院副院長鄭麗君。

卓榮泰說，鄭麗君有9個多月都在談判，且在談判前要與國內開會，會後也要整理談判資訊，必須有超人的體力。

他表示，曾看過報導指鄭麗君45歲生產時是最後一次流淚，而這次談判過程，他未看過鄭麗君流淚，但能深深感受談判壓力都顯現在鄭麗君臉上、心裡，甚至在討論時，可能是因承受兩國基本國家利益在做最終的折衷協處，鄭麗君有時講話聲音也微微顫抖，但事實上鄭麗君做得相當好。

卓榮泰還提到，談判還需要毅力跟耐心，過程中英文都要字字比較、條文對照，甚至有時候總統賴清德宣布會議結束時，鄭麗君還會再補充討論事項，「她對所有事情的專注投入，沒有超人耐心沒辦法達到」。

行政院秘書長張惇涵說，昨天去接機時，鄭麗君給他一個擁抱還喊了聲「兄弟」，這2個字背後道出的除了辛苦會議，更是談判代表壓力、談判團隊責任、2300萬民眾的生活，也反映出台灣國家實力，但鄭麗君從未喊苦。（編輯：林淑媛）1150120